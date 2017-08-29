Япония не предприняла никаких попыток сбить эту ракету. Она была запущена рано утром по местному времени.

Японская пресса сообщает, что перед падением ракета развалилась на три части.

В субботу Северная Корея испытала три ракеты у своего восточного побережья.

Во время инцидента в понедельник власти Японии предупредили жителей о необходимости проявлять бдительность и принять меры предосторожности, но японская общественная телерадиокомания Эн-Эйч-Кей не сообщает ни о каком ущербе от пролета ракеты.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство принимает все возможные меры для того, чтобы защитить граждан.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал это испытание северокорейской ракеты "беспрецедентной, серьезной угрозой".

По его словам Япония примет "все необходимые меры" в ответ на эти действия Пхеньяна.

По просьбе Японии и ее союзников Совет Безопасности ООН вскоре соберется на экстренное заседание.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, находясь в Астане, заявил, что если на этом заседании будут предлагаться новые санкции против Пхеньяна, то "это не решит проблем".

"Уже всем очевидно, что ресурс санкционного давления на КНДР исчерпан, - продолжил Рябков. - В Совбезе ООН более невозможно принимать резолюций, которые не содержали бы четкого указания, что военного решения проблемы быть не может, а только политическое".

"Мы считаем, что те учения, которые были проведены, пусть в несколько облегченном варианте по сравнению с их первоначальным сценарием, сыграли свою роль с точки зрения провоцирования Пхеньяна на новый пуск", - цитирует РИА Новости российского дипломата.

В последний раз северокорейская ракета пролетела над территорией Японии в 2009 году. Тогда Япония, США и Южная Корея сочли это испытанием баллистической ракеты, однако Пхеньян утверждал, что речь шла о ракете, доставлявшей в космос спутник.

Вооруженные силы Южной Кореи сообщают, что на этот раз запуск состоялся незадолго до шести утра по местному времени из района Сунан, близ Пхеньяна. Ракета пролетела 2700 километров.

Ёсихидэ Суга сказал, что она упала в море в 1180 километрах к востоку от мыса Эримо на Хоккайдо.