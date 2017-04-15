Северная Корея впервые показала баллистические ракеты подводных лодок

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rus.DELFI.lv
суббота, 15 апреля 2017 г. 16:48
В Северной Корее на параде, посвященном 105-й годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, среди прочей военной техники впервые демонстрировали новейшие образцы баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок.
© AFP / Scanpix

Парад принимал лидер КНДР Ким Чен Ын, облаченный в черный европейский костюм с галстуком, пишет ТАСС. Камеры центрального телевидения КНДР показали также во время прямой трансляции на парадной трибуне в Пхеньяне бывшего главу Управления госбезопасности КНДР Ким Вон Хона, о котором в феврале южнокорейские СМИ писали, что он репрессирован, сообщает NTV.ru.

Для освещения праздничных мероприятий в этот день в Пхеньян приглашены сотни зарубежных журналистов. Как передает Reuters, на параде будет впервые представлена новая баллистическая ракета подводной лодки KN-15 "Пуккыксон-2". А японские СМИ обратили внимание на новые модификации северокорейских установок реактивной артиллерии.

Во время выступления на параде заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР Цой Рен Хе пообещал ответить ударом на удар, в случае провокаций со стороны Соединенных Штатов Америки.


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