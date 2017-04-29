Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету

КНДР провела новое ракетное испытание. Несколькими часами ранее госсекретарь США заявил в Совбезе, что вероятный удар КНДР по США - всего лишь вопрос времени.

Северная Корея в ночь на субботу, 29 апреля, провела новый запуск баллистической ракеты. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи. Позднее американское военное командование заявило, что отслеживало запуск. По данным военных, запуск был неудачным, и ракета не покинула воздушное пространство КНДР, упав вскоре после старта. По предварительной информации, это могла быть баллистическая ракета средней дальности KN-17, уточняет агентство АР.

Вскоре после того, как СМИ сообщили о запуске, в Японии была остановлена работа токийского метрополитена. Противовоздушные установки России на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности.

Несколькими часами ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Совете Безопасности ООН, призвал мировое сообщество усилить давление на КДНР. Он назвал реальной угрозу ядерной атаки Пхеньяна на Японию или Южную Корею. Тиллерсон добавил, что способность КНДР нанести удар по США - это всего лишь вопрос времени. По словам главы Госдепартамента США, если не отреагировать на эту угрозу, то могут произойти "катастрофические последствия". "Необходимо действовать, пока Северная Корея сама не начала действовать", - уверен Тиллерсон.

Глава Госдепартамента США также заявил, что необходимо еще сильнее изолировать КНДР, используя для этого все имеющиеся дипломатические и финансовые методы. Рекс Тиллерсон подчеркнул, что США выступают за дипломатическое решение вопроса, но не исключены никакие варианты.