Северная Корея угрожает потопить американский авианосец

 (5)
bbcrussian.com
понедельник, 24 апреля 2017 г. 13:26
Государственные СМИ Северной Кореи заявили, что американский авианосец "Карл Винсон", который направляется к Корейскому полуострову, может быть потоплен одним ударом.
Lėktuvnešis "Carl Vinson"
© Reuters / Scanpix

Это заявление появилось в комментарии центральной партийной газеты "Нодон синмун", выходящей в Пхеньяне. Комментарий в центральном органе Трудовой партии Кореи размещен под статьей о посещении лидером Ким Чен Ыном свинофермы.

"Наши революционные силы готовы потопить одним ударом атомный авианосец США", - говорится в редакционном комментарии.

Такой удар по "большому зверю", гласит текст комментария, станет демонстрацией нашей военной мощи.

Другая газета, "Минджу Чосон", также пишет, что армия готова нанести беспощадные удары по врагам, после которых те не смогут оправиться.

На прошлой неделе в партийной газете "Нодон синмун" появился ответ на слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который заявил в ходе поездки в азиатские страны, что США пересматривает все свои оценки КНДР с целью усиления давления на режим.

Ответ "Нодон синмун" гласил: "В случае нашего сверхмощного превентивного удара, он полностью и немедленно сотрет с лица земли не только силы вторжения американских империалистов в Южной Корее и окружающих районах, но и обратит в пепел континентальную часть США".

КНДР также угрожала нанести ядерный удар по Австралии, если та останется союзником США.

Северная Корея всегда утверждала, что ее ядерное оружие является оборонительным. Однако она пытается разработать новое поколение ядерных зарядов, которые можно было бы разместить в баллистических ракетах. Данных о том, что Пхеньян располагает таким оружием или имеет межконтинентальные ракеты, отсутствуют.

В воскресенье авианосец "Карл Винсон" и корабли сопровождения проводили военные учения с японским флотом в Филиппинском море.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В ЕС набирает популярность новое общественное движение "Пульс Европы" (5)

В ЕС набирает популярность новое общественное движение Пульс Европы
Стартовавшая в Германии гражданская инициатива "Пульс Европы" мобилизовала десятки тысяч человек в разных странах Евросоюза. Но критики полагают, что лишь махать флажками ЕС недостаточно.

Северная Корея угрожает потопить американский авианосец (5)

Lėktuvnešis Carl Vinson
Государственные СМИ Северной Кореи заявили, что американский авианосец "Карл Винсон", который направляется к Корейскому полуострову, может быть потоплен одним ударом.

Макрона поддержал президент Олланд и политические соперники (12)

Francois Hollande'as
Центрист Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов президента Франции с 23,75% голосов, лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 21,53%.

США призвали Россию повлиять на ДНР и ЛНР после подрыва патруля ОБСЕ (25)

OSCE
Госдепартамент США призвал российские власти использовать свое влияние на вооруженных сторонников самопровозглашенных ДНР и ЛНР на востоке Украины, чтобы позволить ОБСЕ расследовать подрыв патруля Специальной мониторинговой миссии и способствовать установлению мира в Донбассе.

Министр обороны Дании обвинил Россию в хакерских атаках (10)

Министр обороны Дании обвинил Россию в хакерских атаках
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил, что российские хакеры в 2015-2016 годах провели несколько успешных попыток получить доступ к электронной переписке сотрудников возглавляемого им ведомства. Об этом глава Минобороны сказал в интервью газете Berlingske.
Facebook друзья
Rambler's Top100