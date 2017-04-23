Северная Корея угрожает потопить американский авианосец

Государственные СМИ Северной Кореи заявили, что американский авианосец "Карл Винсон", который направляется к Корейскому полуострову, может быть потоплен одним ударом.

Это заявление появилось в комментарии центральной партийной газеты "Нодон синмун", выходящей в Пхеньяне. Комментарий в центральном органе Трудовой партии Кореи размещен под статьей о посещении лидером Ким Чен Ыном свинофермы.

"Наши революционные силы готовы потопить одним ударом атомный авианосец США", - говорится в редакционном комментарии.

Такой удар по "большому зверю", гласит текст комментария, станет демонстрацией нашей военной мощи.

Другая газета, "Минджу Чосон", также пишет, что армия готова нанести беспощадные удары по врагам, после которых те не смогут оправиться.

На прошлой неделе в партийной газете "Нодон синмун" появился ответ на слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который заявил в ходе поездки в азиатские страны, что США пересматривает все свои оценки КНДР с целью усиления давления на режим.

Ответ "Нодон синмун" гласил: "В случае нашего сверхмощного превентивного удара, он полностью и немедленно сотрет с лица земли не только силы вторжения американских империалистов в Южной Корее и окружающих районах, но и обратит в пепел континентальную часть США".

КНДР также угрожала нанести ядерный удар по Австралии, если та останется союзником США.

Северная Корея всегда утверждала, что ее ядерное оружие является оборонительным. Однако она пытается разработать новое поколение ядерных зарядов, которые можно было бы разместить в баллистических ракетах.

\ Данных о том, что Пхеньян располагает таким оружием или имеет межконтинентальные ракеты, отсутствуют.

В воскресенье авианосец "Карл Винсон" и корабли сопровождения проводили военные учения с японским флотом в Филиппинском море.