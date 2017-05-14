Северная Корея провела испытания ракеты неустановленного типа

 (5)
Deutsche Welle
воскресенье, 14 мая 2017 г. 11:50
Северная Корея вновь провела тестовый запуск ракеты. По данным южнокорейских военных, ее старт зафиксирован утром в воскресенье, 14 мая, в районе Кусон, расположенном на северо-западе от Пхеньяна, она пролетела около 700 километров.
North Korean rockets
© AFP / Scanpix

Согласно информации правительства Японии, ракета летела на высоте более 2000 километров над уровнем моря около 30 минут, затем упала в воду между восточным побережьем КНДР и побережьем Японии.

"Повторяемые Северной Кореей ракетные запуски представляют большую угрозу для нашей страны и явное нарушение резолюций ООН", — заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ. Это может быть новый тип ракеты, приводит слова министра обороны Японии Томоми Инада агентство Reuters.

В США оценивают тип ракеты КНДР

Запуск ракеты в КНДР в 10.30 по гавайскому времени подтвердило Объединенное командование Вооруженных сил США в зоне Тихого океана. "Производится оценка типа запущенной ракеты, однако он не соответствует межконтинентальной баллистической ракете", — уточнил представитель американских военных.

Как заявил в тот же день представитель нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, в Сеуле пройдет внеочередное заседание Совета национальной безопасности для обсуждения ситуации. Мун Чжэ Ин назвал первый запуск ракеты в КНДР после того, как он занял свой пост, опасной провокацией.

Двумя неделями ранее КНДР провела испытание баллистической ракеты, однако она упала через несколько минут после старта. Согласно официальному Пхеньяну, с 2006 года КНДР также провела пять испытаний ядерного оружия, причем два из них — в 2016 году.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Министры финансов G7 объявили войну киберпреступности (4)

Министры финансов G7 объявили войну киберпреступности
Киберпреступность представляет растущую опасность для экономики стран "большой семерки". Эксперты представят оценку возможных киберугроз к следующему саммиту G7 в июне 2017 года.

МВД Латвии не исключает подрыва политической стабильности в стране (9)

МВД Латвии не исключает подрыва политической стабильности в стране
С учетом геополитических событий нельзя исключать в Латвии действий против государственной власти и подрыва политической стабильности, говорится в докладе Министерства внутренних дел (МВД) страны правительству.

Прокуратура Украины назвала обстрел Авдеевки терактом (4)

Ukrainian flag
Прокуратура Украины назвала терактом обстрел Авдеевки в Донецкой области, в результате которого погибли четверо мирных жителей. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган.

Инаугурация в Париже: Макрон получил код от "ядерного чемоданчика" (2)

Инаугурация в Париже: Макрон получил код от ядерного чемоданчика
В Елисейском дворце в Париже проходит инаугурация нового президента Франции Эммануэля Макрона. Уходящий лидер Франсуа Олланд встретил своего преемника на красной ковровой дорожке на ступенях дворца.

Северная Корея провела испытания ракеты неустановленного типа (5)

North Korean rockets
Северная Корея вновь провела тестовый запуск ракеты. По данным южнокорейских военных, ее старт зафиксирован утром в воскресенье, 14 мая, в районе Кусон, расположенном на северо-западе от Пхеньяна, она пролетела около 700 километров.
Facebook друзья
Rambler's Top100