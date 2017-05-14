Северная Корея провела испытания ракеты неустановленного типа

Согласно информации правительства Японии, ракета летела на высоте более 2000 километров над уровнем моря около 30 минут, затем упала в воду между восточным побережьем КНДР и побережьем Японии.

"Повторяемые Северной Кореей ракетные запуски представляют большую угрозу для нашей страны и явное нарушение резолюций ООН", — заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ. Это может быть новый тип ракеты, приводит слова министра обороны Японии Томоми Инада агентство Reuters.

В США оценивают тип ракеты КНДР

Запуск ракеты в КНДР в 10.30 по гавайскому времени подтвердило Объединенное командование Вооруженных сил США в зоне Тихого океана. "Производится оценка типа запущенной ракеты, однако он не соответствует межконтинентальной баллистической ракете", — уточнил представитель американских военных.

Как заявил в тот же день представитель нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, в Сеуле пройдет внеочередное заседание Совета национальной безопасности для обсуждения ситуации. Мун Чжэ Ин назвал первый запуск ракеты в КНДР после того, как он занял свой пост, опасной провокацией.

Двумя неделями ранее КНДР провела испытание баллистической ракеты, однако она упала через несколько минут после старта. Согласно официальному Пхеньяну, с 2006 года КНДР также провела пять испытаний ядерного оружия, причем два из них — в 2016 году.