Северная Корея признала запуск баллистической ракеты успешным

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bbcrussian.com
понедельник, 13 февраля 2017 г. 07:59
Власти Северной Кореи заявили, что проведенные в понедельник испытания баллистической ракеты прошли успешно, сообщают северокорейские официальные СМИ.
© Reuters / Scanpix

По информации северокорейского агентства ЦТАК, за испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Агентство также отмечает, что ракета была запущена на небольшое расстояние, с учетом безопасности соседних стран.

В КНДР утверждают, что в ходе испытаний удалось проверить возможности оснащения баллистической ракеты ядерной боеголовкой и ее способность уклонения от перехвата.

Ранее министерство обороны Южной Кореи сообщало, что ракета пролетела около 500 километров в сторону Японского моря. Южнокорейские военные предполагают, что это могла быть баллистическая ракета "Родон" ("Нодон") среднего радиуса действия.

Это первые ракетные испытания Пхеньяна с тех пор, как Дональд Трамп стал президентом США, и они осуществлены во время визита в Америку японского премьера Синдзо Абе.

С критикой испытаний выступили представители НАТО и Евросоюза, а также власти США, Японии и Южной Кореи.

Ким Чен Ын в ходе новогоднего телеобращения 1 января сообщал, что Пхеньян вступил в завершающую стадию разработки межконтинентальной баллистической ракеты.

В своей речи северокорейский лидер также назвал КНДР военной державой Востока, которую не одолеет даже сильнейший враг.

3 февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис во время своего визита в Южную Корею заявил, что на любую попытку ядерного нападения со стороны КНДР на союзников США будет дан сокрушительный ответ.

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