Северная Корея признала запуск баллистической ракеты успешным

Власти Северной Кореи заявили, что проведенные в понедельник испытания баллистической ракеты прошли успешно, сообщают северокорейские официальные СМИ.

По информации северокорейского агентства ЦТАК, за испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Агентство также отмечает, что ракета была запущена на небольшое расстояние, с учетом безопасности соседних стран.

В КНДР утверждают, что в ходе испытаний удалось проверить возможности оснащения баллистической ракеты ядерной боеголовкой и ее способность уклонения от перехвата.

Ранее министерство обороны Южной Кореи сообщало, что ракета пролетела около 500 километров в сторону Японского моря. Южнокорейские военные предполагают, что это могла быть баллистическая ракета "Родон" ("Нодон") среднего радиуса действия.

Это первые ракетные испытания Пхеньяна с тех пор, как Дональд Трамп стал президентом США, и они осуществлены во время визита в Америку японского премьера Синдзо Абе.

С критикой испытаний выступили представители НАТО и Евросоюза, а также власти США, Японии и Южной Кореи.

Ким Чен Ын в ходе новогоднего телеобращения 1 января сообщал, что Пхеньян вступил в завершающую стадию разработки межконтинентальной баллистической ракеты.

В своей речи северокорейский лидер также назвал КНДР военной державой Востока, которую не одолеет даже сильнейший враг.

3 февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис во время своего визита в Южную Корею заявил, что на любую попытку ядерного нападения со стороны КНДР на союзников США будет дан сокрушительный ответ.