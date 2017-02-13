Северная Корея признала запуск баллистической ракеты успешным

По информации северокорейского агентства ЦТАК, за испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Агентство также отмечает, что ракета была запущена на небольшое расстояние, с учетом безопасности соседних стран.
В КНДР утверждают, что в ходе испытаний удалось проверить возможности оснащения баллистической ракеты ядерной боеголовкой и ее способность уклонения от перехвата.
Ранее министерство обороны Южной Кореи сообщало, что ракета пролетела около 500 километров в сторону Японского моря. Южнокорейские военные предполагают, что это могла быть баллистическая ракета "Родон" ("Нодон") среднего радиуса действия.
Это первые ракетные испытания Пхеньяна с тех пор, как Дональд Трамп стал президентом США, и они осуществлены во время визита в Америку японского премьера Синдзо Абе.
С критикой испытаний выступили представители НАТО и Евросоюза, а также власти США, Японии и Южной Кореи.
Ким Чен Ын в ходе новогоднего телеобращения 1 января сообщал, что Пхеньян вступил в завершающую стадию разработки межконтинентальной баллистической ракеты.
В своей речи северокорейский лидер также назвал КНДР военной державой Востока, которую не одолеет даже сильнейший враг.
3 февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис во время своего визита в Южную Корею заявил, что на любую попытку ядерного нападения со стороны КНДР на союзников США будет дан сокрушительный ответ.