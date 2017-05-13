Северная Корея объявила о готовности к переговорам с США при "правильных условиях"

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NEWSru.com
суббота, 13 мая 2017 г. 17:49
Северная Корея осторожно объявила о готовности к переговорам с США — это может произойти при "правильных условиях", заявила глава департамента по делам США в МИД КНДР Чхве Сон Хи.
© AP / Scanpix

"Интерфакс" со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщает, что чиновница сообщила о возможности диалога в аэропорту Пекина после прибытия из Осло. Деталей по поводу этих "правильных условий" она не уточнила.

При этом южнокорейские дипломатические источники утверждают, что в Осло Чхве Сон Хи встречалась с группой американских экспертов, возглавляемых директором научно-исследовательского центра New America Сьюзан Димаггио. Также американская сторона была представлена экс-постпредом США при ООН Томасом Пикерингом и бывшим специальным советником госдепартамента по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения Робертом Айнхорном.

Чхве Сон Хи признала факт встречи с Пикерингом, но от дальнейших комментариев воздержалась.

В Госдепартаменте США заявили, что не придают особого значения встречам, подобной той, что прошла в Осло. Там уточнили, что подобный формат диалога является общераспространенным в мире, и администрация США к нему не имеет отношения. Впрочем, некоторые наблюдатели уверены, что подобная встреча может дать шанс США и КНДР на проведение зондирующих переговоров на фоне роста напряженности вокруг Корейского полуострова, ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

В начале мая в интервью президент США Дональд Трамп заявлял о возможности личной встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном "при верных обстоятельствах". В Белом доме подчеркнули, что это пока "неуместно". Однако 9 мая японское агентство Kyodo со ссылкой на анонимные источники озвучило условие для такой личной встречи: это отказ Северной Кореи от ядерной и ракетной программ.

NEWSru.com
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