Северная Корея назвала блефом и провокацией испытание системы перехвата ракет в США

"Тридцатого мая на базе "Ванденберг" в штате Калифорния американские империалисты провели испытание, имитировавшее перехват межконтинентальной баллистической ракеты со стороны нашей республики. Такие действия являются опасной военной провокацией", - цитирует РИА "Новости". Северокорейский военный пояснил: по его мнению, эти испытания показывают, что "подготовка к ядерной войне со стороны США достигла последней стадии".

Впрочем, в том же сообщении объявленные успешными американские испытания военный называет блефом: "Сейчас США блефуют, заявляя об успехе в испытаниях по перехвату МБР, но мы считаем это тщеславной горячностью США, которые находятся в отчаянном положении. США не должны думать, что они могут выдержать ливень ядерного удара наших стратегических сил и сохранить жизнь".

США провели во вторник успешные испытания перехватчика, сбившего имитатор межконтинентальной баллистической ракеты - важнейшей части системы ПРО, перехватывающей ракеты на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD). Ракета-мишень, выпущенная из района Маршалловых островов, была сбита над Тихим океаном.

Комплекс противоракетной обороны США GMD введен в строй в 2005 году. Он предназначен для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и их боевых частей в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли. В настоящее время для защиты континентальной территории США развернуты 30 противоракет на Аляске и в Калифорнии, до конца года их число должно вырасти в полтора раза.

США провели испытания ракеты по перехвату МБР на следующий день после третьего за последние три недели пуска баллистической ракеты КНДР.