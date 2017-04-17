Северная Корея грозит еженедельно проводить испытания

 (1)
bbcrussian.com
понедельник, 17 апреля 2017 г. 20:38
Северная Корея продолжит испытания ракет, несмотря на международное давление и усиление напряженности с США, заявил Би-би-си замглавы МИД КНДР.
© AFP/Scanpix

"Мы будем проводить больше ракетных испытаний на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе", - заявил Хан Сонг-Рёль в интервью.

Он сказал, что война может начаться, если США будут "достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства".

Ранее вице-президент США Майк Пенс объявил, что "эра стратегического терпения" в отношениях Вашингтона с Пхеньяном закончилась.

Он прибыл в Сеул в воскресенье спустя несколько часов после неудачного запуска новой ракеты КНДР. Во время визита Пенс также не скупился на резкие высказывания.

Выступая вместе с исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Хионом, он заявил, что Северной Корее не стоит испытывать терпение президента США Дональда Трампа.

"Только за последние две недели мир стал свидетелем силы и решимости нашего нового президента на примере действий в Сирии и Афганистане", - сказал Пенс.

Он еще раз выразил поддержку Южной Корее, заявив: "Мы с вами на 100%".

В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии. Запуск вызвал осуждение международного сообщества, США и Япония потребовали созвать Совет Безопасности ООН.

Три ракеты упали в море в исключительной экономической зоне Японии. Президент США Дональд Трамп заявил, что регион вышел на "новый уровень угрозы".

Ким Чен Ын сказал, что страна вскоре испытает межконтинентальную баллистическую ракету, которую эксперты называют возможной угрозой для США.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Северная Корея грозит еженедельно проводить испытания (1)

Северная Корея грозит еженедельно проводить испытания
Северная Корея продолжит испытания ракет, несмотря на международное давление и усиление напряженности с США, заявил Би-би-си замглавы МИД КНДР.

У супермаркета под Лиссабоном упал легкий самолет, есть жертвы

У супермаркета под Лиссабоном упал легкий самолет, есть жертвы
Пять человек погибли в результате падения легкомоторного самолета рядом с супермаркетом близ курортного пригорода Лиссабона Кашкайше.

ОБСЕ: референдум в Турции не отвечает европейским стандартам (10)

Turkijos kariuomenė
Референдум о расширении полномочий президента Турции был проведен в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам поправок, заявили в ОБСЕ.

Экс-президенту Южной Кореи предъявлено обвинение в коррупции

Экс-президенту Южной Кореи предъявлено обвинение в коррупции
Пак Кын Хе, отстраненной от должности президента Южной Кореи, предъявлены официальные обвинения. Ей вменяют в вину взяточничество, злоупотребление служебным положение и другие преступления.

В лондонском ночном клубе распылили кислоту, 12 человек госпитализированы (2)

В лондонском ночном клубе распылили кислоту, 12 человек госпитализированы
В восточной части Лондона в районе Далстон по меньшей 12 человек получили ожоги от кислоты, которую неизвестный распылил в клубе Mangle E8. Когда полиция около 1:10 ночи по местному времени (4:10 мск) приехала на место, из здания были эвакуированы сотни человек, сообщает BBC.
Facebook друзья
Rambler's Top100