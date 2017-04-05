Сеул сообщил о пуске Пхеньяном баллистической ракеты

Deutsche Welle
среда, 5 апреля 2017 г. 08:40
КНДР в среду, 5 апреля, запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.
© AFP / Scanpix

По его данным, южнокорейские власти созывают экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с очередной провокацией Пхеньяна.

Пуск состоялся около 06:42 по местному времени близ города Синпхо в северокорейской провинции Хамгён-Намдо. Точный тип ракеты устанавливается. Известно, что она пролетела около 60 километров, после чего упала в воду. Сеул вместе со своими американскими партнерами анализирует дальнейшую информацию на этот счет, уточнили в КНШ. По данным Вашингтона, речь могла идти о ракетном оружии средней дальности.

Провокация Пхеньяна осуществлена в преддверии запланированных на этой неделе переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

В начале марта Северная Корея уже запускала несколько баллистических ракет, дальность полета которых позволяла им достичь территории Соединенных Штатов.

Deutsche Welle
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