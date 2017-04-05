Сеул сообщил о пуске Пхеньяном баллистической ракеты

По его данным, южнокорейские власти созывают экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с очередной провокацией Пхеньяна.

Пуск состоялся около 06:42 по местному времени близ города Синпхо в северокорейской провинции Хамгён-Намдо. Точный тип ракеты устанавливается. Известно, что она пролетела около 60 километров, после чего упала в воду. Сеул вместе со своими американскими партнерами анализирует дальнейшую информацию на этот счет, уточнили в КНШ. По данным Вашингтона, речь могла идти о ракетном оружии средней дальности.

Провокация Пхеньяна осуществлена в преддверии запланированных на этой неделе переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

В начале марта Северная Корея уже запускала несколько баллистических ракет, дальность полета которых позволяла им достичь территории Соединенных Штатов.