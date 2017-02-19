Сеул: Следствие обвиняет Пхеньян в убийстве Ким Чен Нама

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Deutsche Welle
воскресенье, 19 февраля 2017 г. 14:37
Брат северокорейского диктатора Ким Чен Ына был убит по приказу властей КНДР, заявило министерство объединения Южной Кореи.
© AFP / Scanpix

Проводимое малайзийскими властями расследование убийства брата северокорейского лидера Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура показало, что за этим преступлением стоят власти КНДР. Об этом сообщил в воскресенье, 19 февраля, представитель министерства объединения Южной Кореи. По его словам, в пользу такой версии свидетельствует и то обстоятельство, что пять подозреваемых в покушении на Ким Чен Нама являются выходцами из КНДР.

Между тем малайзийская полиция заявила, что ведет розыск еще четырех подозреваемых - граждан Северной Кореи в возрасте от 33 до 57 лет. Как полагает следствие, все четверо уже покинули Малайзию. Кроме того, власти этой страны разыскивают еще трех граждан КНДР, которые могут располагать информацией об этом преступлении.

Ранее малайзийская полиция задержала двух женщин, являющихся главными подозреваемыми в убийстве Ким Чен Нама, и двух мужчин. Одна из них, 25 лет, является гражданкой Индонезии, у второй, 28-летней, имелся при себе вьетнамский паспорт.

Единокровный брат главы КНДР, проводивший много времени за пределами страны и известный публичными высказываниями против династического наследования поста правителя в Северной Корее, был убит 13 февраля. Он был предположительно отравлен в аэропорту Куала-Лумпура с помощью платка либо аэрозоля двумя женщинами, якобы шпионками из Северной Кореи, и скончался по дороге в больницу. Нападение длилось лишь несколько секунд.

Deutsche Welle
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