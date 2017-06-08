Сеул: КНДР провела запуск противокорабельных ракет

bbcrussian.com
четверг, 8 июня 2017 г. 08:05
КНДР запустила несколько противокорабельных ракет, которые пролетели около 200 километров и упали в море, сообщают вооруженные силы Южной Кореи. По информации южнокорейской армии, ракеты были запущены с восточного побережья КНДР.
Šiaurės Korėja demonstruoja jėgą
© AFP / Scanpix

"Северная Корея запустила несколько неопознанных реактивных снарядов, предположительно противокорабельных ракет, в направлении Японского моря, из района Вонсана, провинция Канвондо", - цитирует Ренхап сообщение южнокорейских вооруженных сил.

По мнению южнокорейских военных, КНДР таким образом продемонстрировала, что способна проводить высокоточные пуски по крупным военным кораблям.

США в последние недели увеличивают группировку своих военных кораблей у Корейского полуострова. 5 июня к берегам КНДР из Сан-Диего, как сообщали СМИ, направился третий американский авианосец, "Нимиц". Ранее к полуострову подошли авианосцы "Карл Винсон" и "Рональд Рейган".

КНДР продолжает тестовые запуски баллистических ракет, несмотря на осуждение мирового сообщества. В апреле она провела два тестовых запуска, которые окончились неудачей - обе ракеты взорвались в первые минуты полета.

Еще один запуск состоялся 14 мая. Северокорейское официальное агентство ЦТАК утверждало, что в ходе запуска успешно была протестирована возможность ракеты нести крупную ядерную боеголовку.

Власти США и Южной Кореи осудили запуск ракеты 14 мая. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "пребывает в состоянии паранойи".

Сообщалось также, что запуск ракеты обсудили председатель КНР Си Цзиньпинь и президент России Владимир Путин. "Была выражена обоюдная обеспокоенность тем, как развивается эта ситуация, и как растет напряженность", - сказал 14 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В июне Совет безопасности ООН расширил санкции против Северной Кореи, предполагающие запрет на въезд в страны ООН ряду чиновников и организаций и заморозку их счетов по всему миру.

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Сеул: КНДР провела запуск противокорабельных ракет

Šiaurės Korėja demonstruoja jėgą
КНДР запустила несколько противокорабельных ракет, которые пролетели около 200 километров и упали в море, сообщают вооруженные силы Южной Кореи. По информации южнокорейской армии, ракеты были запущены с восточного побережья КНДР.

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