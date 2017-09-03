Сеул готов разместить у себя "самое мощное" оружие из США

По словам высокопоставленного политика, Сеул в ближайшее время обсудит с Вашингтоном этот вопрос.
"Президент Мун Джэин поручил разработать ответные шаги корейско-американского альянса по противодействию безрассудным провокациям со стороны Северной Кореи и быть готовыми к последующим провокациям", - заявил Чон Ый Ен.
Он указал, что уже провел два телефонных разговора с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером. Экстренное совещание по вопросам нацбезопасности было проведено в воскресенье в Сеуле после того как в КНДР прошло испытание водородного оружия.
Американское тактическое ядерное оружие находилось на территории Южной Кореи до 1991 года. В 2012 году Конгресс США поддержал план его возвращения на Корейский полуостров для защиты от растущей угрозы со стороны КНДР. Однако в то время в самом Сеуле негативно отнеслись к такой идее.
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