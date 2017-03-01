Сепаратисты экспроприируют украинские предприятия в Донбассе

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Deutsche Welle
среда, 1 марта 2017 г. 12:40
На предприятиях с украинской юрисдикцией в ДНР и ЛНР вводится "внешнее государственное управление", сообщает "Интерфакс".
Aleksandras Zacharčenka
© RIA / Scanpix

Пророссийские сепаратисты из самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" (ДНР и ЛНР) с 1 марта экспроприируют предприятия под украинской юрисдикцией, располагающиеся на их территории. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, на предприятиях с украинской юрисдикцией в ДНР и ЛНР вводится "внешнее государственное управление". Налоги от деятельности этих предприятий будут поступать в местные бюджеты. Официального подтверждения этого шага нет, все СМИ, включая украинские издания, в том числе и на территории ДНР и ЛНР ссылаются лишь на "Интерфакс".

За несколько дней до этого в совместном заявлении лидеры самопровозглашенных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий пообещали "ввести внешнее управление" на всех работающих на подконтрольных сепаратистами территориях украинских предприятиях, если не будет снята блокада отторгнутой от Украины части Донбасса.

Экспроприация может затронуть десятки предприятий

Сейчас на неподконтрольной правительству в Киеве территории действует несколько крупных заводов и десятки шахт, сохраняющих украинскую юрисдикцию, в частности, в ДНР работают Енакиевский металлургический завод и Харцизский трубный завод, входящие в группу "Металлинвест", а также Ясиноватский и Макеевский коксохимические заводы и Донецкий металлургический завод, входящие в группу "Донецксталь". Кроме того, в ДНР действуют более 20 шахт, крупнейшая из которых шахта имени Засядько в Донецке.

На территории ЛНР действуют ПАО "Краснодонуголь" и Алчевский меткомбинат (компания "Метинвест"), а также шахты ООО "Ровенькиантрацит" и ООО "Свердловскантрацит" (компания "ДТЭК").

Deutsche Welle
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