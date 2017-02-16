Сенаторы запросили распечатку разговоров Флинна с послом России

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NEWSru.com
четверг, 16 февраля 2017 г. 09:44
Руководство юридического комитета сената США запросило распечатку разговоров экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна с послом РФ Сергеем Кисляком, передает РИА "Новости".
Michaelas Flynnas
© Reuters / Scanpix

Сенаторы пригласили выступить перед членами комитета с отчетом главу ФБР Джеймса Коми и генпрокурора Джеффа Сешнса.

Совместное заявление опубликовано от имени председателя комитета Чака Грассли и его заместителя Дайаны Файнштайн - лидеров комитета от Республиканской и Демократической партий США. "Мы запрашиваем копии стенограмм перехваченных звонков господина Флинна и отчет ФБР о перехваченных звонках, на который ссылаются СМИ", - говорится в нем.

Сенаторы также запросили предоставить "любые документы, содержащие секретную информацию, в отдел безопасности сената и предоставить все несекретные документы непосредственно в комитет".

Майкл Флинн подал в отставку в понедельник вечером. В качестве причины этого решения он указал, что "непреднамеренно предоставил избранному вице-президенту США и другим (представителям Белого дома) неполную информацию, касающуюся телефонного разговора с российским послом".

Газета The Washington Post на прошлой неделе сообщила о том, что Флинн за месяц до инаугурации Трампа обсуждал по телефону антироссийские санкции с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Издание утверждало, что в Белом доме некоторые считали переговоры будущего помощника президента и российского посла нецелесообразным и потенциально неправомерным сигналом для Москвы о том, что санкции могут быть ослаблены. Кремль ранее опроверг эту информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "какие-то разговоры (Флинна и Кисляка) имели место", но "лучше это подтвердить в МИДе".

NEWSru.com
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