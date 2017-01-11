Сенаторы США внесли законопроект о санкциях против России из-за кибератак

Среди инициаторов законопроекта республиканцы Джон Маккейн и Марко Рубио, а также и демократы Бен Кардин и Роберт Менендес.

"Мы подверглись нападению России. Нам нужно принять меры, чтобы показать: подобная деятельность влечет за собой последствия", - написал Кардин в "Твиттере".

По данным агентства Рейтер, законопроект предусматривает введение персональных санкций против людей, вовлеченных в деятельность, подрывающую кибербезопасность общественной и частной инфраструктуры и демократических институтов, а также тех, кто им помогает.

Поддержка законопроекта представителями обеих партий повышает шансы на то, что мера будет одобрена конгрессом, отмечают американские СМИ.

В Кремле расценили инициативу американских сенаторов как очередной шаг по планомерному ухудшению двусторонних отношений.

"Это внутреннее дело США. Но здесь мы видим продолжающиеся попытки по исключению какого-либо диалога между нашими странами, попытки удар за ударом нанести дальнейший урон перспективам наших двусторонних отношений", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Во время избирательной кампании 2016 года были взломаны серверы национального комитета Демократической партии. Американские спецслужбы позднее заявили, что за атаками стоят российские хакеры. Администрация действующего президента Барака Обамы заявила, что за этими атаками мог непосредственно стоять российский президент Владимир Путин.

Эти обвинения стали причиной выдворения из США российских дипломатов. Россия отвергла все обвинения, а на высылку дипломатов решила не отвечать.

В начале января американская разведка после встречи ее руководителей с избранным президентом США Дональдом Трампом опубликовала доклад о российских хакерах. Согласно докладу, Путин якобы дал команду организовать кампанию с целью повлиять на результаты президентских выборов в США и дискредитировать кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доклад сделан на любительском уровне.

Директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер, выступая по вторник в сенатском комитете по разведке, заявил, что отчет, посвященный хакерским атакам на электронную почту Демократической партии, основан на сочетании сведений из персональных источников, анализа технических данных и информации, находящейся в открытом доступе.

По его словам, опубликована лишь часть этого отчета, многое осталось засекреченным, так как разведка не намерена разглашать свои секретные источники информации.

Трамп, долгое время открыто сомневавшийся в участии российских хакеров в президентской кампании в США, после публикации доклада и встречи с представителями разведки изменил свой тон. Он заявил, что многие страны, в том числе Россия и Китай, пытаются взломать серверы американских организаций, однако на исход выборов подобные действия не повлияли.