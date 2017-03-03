Сенаторы США призывают не смягчать санкции против России

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Deutsche Welle
пятница, 3 марта 2017 г. 15:20
Спустя три года после российской аннексии Крыма сенатор-демократ Менендес призывает Вашингтон не отступать от своих требований в отношении РФ. Резолюцию поддержал республиканец Грэм.
© AP/Scanpix

В третью годовщину незаконной аннексии украинского полуострова Крым российскими войсками американский сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес резолюцию, призывающую администрацию президента США Дональда Трампа не ослаблять санкции в отношении РФ до полного выполнения минских договоренностей и других международных обязательств.

Резолюцию поддержал сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм, сообщается на официальном сайте Менендеса в четверг, 2 марта.

В поддерживаемом обеими партиями документе сенаторы "решительно и однозначно" выражают солидарность с украинским народом и осуждают решение президента РФ Владимира Путина об аннексии Крыма. "Спустя три года после незаконной оккупации Крыма крайне важно, чтобы наша нация продолжала поддерживать украинцев и выступала за демократию, верховенство закона, суверенитет и территориальную целостность независимых стран", - подчеркнул Менендес.

"Санкции - самый мощный и мирный рычаг в политическом арсенале"

Независимо от политических веяний в Соединенных Штатах, Вашингтон должен подтвердить, что "санкции останутся наиболее мощным и мирным рычагом в нашем арсенале дипломатических инструментов", говорится в документе.

Как отмечается далее в сообщении, резолюция осуждает "продолжающееся военное вмешательство на территории Украины". Кроме того, в документе подтверждается, что "наложенные на РФ санкции за дестабилизацию международного порядка в Восточной Европе" не могут быть отменены до тех пор, пока Москва не выполнит все условия минских договоренностей.

Авторы резолюции также призывают администрацию США, американских союзников в Европе, ООН и международных партнеров продолжать давление на Россию и требовать выполнения этой страной международных обязательств.

Deutsche Welle
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