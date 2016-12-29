Сенаторы США: для ситуации с безопасностью в регионе нужны единые решения

 (3)
rus.DELFI.lv
четверг, 29 декабря 2016 г. 07:43
Сотрудничество США и Латвии необходимо продолжать, чтобы найти единые решения для ситуации с безопасностью в регионе и евроатлантическом пространстве.
Johnas McCainas
© AP

Такое мнение во время сегодняшней встречи с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем высказали представители делегации сенаторов США.

Как сообщили в МИД, стороны подчеркнули значение стратегического партнерства и двухстороннего сотрудничества Латвии и США и выразили поддержку прежней политике региональной безопасности и конкретным планируемым шагам по укреплению сотрудничества ЕС и НАТО, в том числе в сфере кибер-безопасности и стратегической коммуникации.

Статьи по теме:
Сенаторы США обсудят с руководством Литвы вопросы безопасности  (17)

Американские сенаторы одобрили готовность Латвии увеличить расходы на оборону и проделанную работу по укреплению обороны и международной безопасности, особо отметив сотрудничество в Афганистане.

В контексте членства Латвии в ОЭСР была дана оценка проведенным реформам и обсуждены возможности сотрудничества в сфере снижения рисков, связанных с легализацией преступно нажитых средств.

Во время встречи с председателем Сейма Инарой Мурниеце и депутатами сенаторы заверили, что США продолжат обеспечивать ощутимое военное присутствие для обороны Балтии и подчеркнули, что в Конгрессе США есть твердая поддержка сотрудничества с Латвией, Литвой и Эстонией.

Мурниеце отметила, что визит американских сенаторов происходит в примечательное время, когда растет необходимость активно сотрудничать и обмениваться мнениями по важным вопросам. Сенаторы заверили в готовности продолжать активный обмен визитами, сообщили агентству LETA в парламентской пресс-службе.

Спикер Сейма поблагодарила США за "последовательную поддержку" Латвии — и на пути к восстановлению независимости, и сейчас, когда Латвия сталкивается с целым рядом вызовов для безопасности, в том числе с такими гибридными угрозами как проводимая Кремлем пропаганда и кибер-угрозы. Стороны выразили уверенность в необходимости объединить силы для борьбы с этими угрозами.

Как сообщалось, с двухдневным визитом в Латвию в среду прибыла делегация американских сенаторов под руководством республиканца Джона Маккейна. В состав делегации входят также сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Эми Клобушар. Их визит в Ригу — часть более широкой региональной поездки, во время которой сенаторы посещают Грузию, Эстонию, Литву, Черногорию и Украину.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

США выслали 35 российских дипломатов и ввели новые санкции из-за кибератак (117)

США выслали 35 российских дипломатов и ввели новые санкции из-за кибератак
Соединенные Штаты выслали 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, а также объявили о введении новых санкций в отношении России.

В Дамаске вновь обстреляли посольство России (43)

В Дамаске вновь обстреляли посольство России
Посольство России в Дамаске в четверг, 29 декабря, вновь подверглось обстрелу. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства, передает Лента.

Путин объявил о перемирии между властями и повстанцами в Сирии (11)

Путин объявил о перемирии между властями и повстанцами в Сирии
Президент России Владимир Путин сообщил о том, что власти Сирии и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня и начале мирных переговоров.

Армения сообщила о гибели трех солдат на границе с Азербайджаном (1)

Армения сообщила о гибели трех солдат на границе с Азербайджаном
Трое армянских военнослужащих погибли при боестолкновении с азербайджанскими военными, сообщило министерство обороны Армении.

Полиция Италии обыскала дома, где мог проживать террорист Анис Амри

Полиция Италии обыскала дома, где мог проживать террорист Анис Амри
Итальянская полиция провела обыски в двух домах, где мог проживать выходец из Туниса Анис Амри, который на прошлой неделе совершил теракт на рождественском рынке в Берлине. Об этом сообщает Tgcom24.
Facebook друзья
Rambler's Top100