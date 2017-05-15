Сенаторы потребовали у Трампа записи разговоров с экс-главой ФБР

 (2)
bbcrussian.com
понедельник, 15 мая 2017 г. 09:30
Американские сенаторы Чарльз Шумер, Линдси Грэм и Майк Ли призвали президента Дональда Трампа передать властям записи разговоров с экс-директором ФБР Джеймсом Коми, если таковые существуют.
Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

Ранее Трамп намекнул в своем "Твиттере", что такие записи, возможно, есть. "Перед тем как "сливать" информацию прессе, Джеймсу Коми лучше убедиться, что не существует записей наших разговоров", - написал президент. Белый дом не подтверждал и не опровергал наличие этих записей.

Лидер демократов в сенате США Чарльз Шумер заявил, что уничтожение записей разговоров Трампа и Коми будет нарушением закона. "Если записей не существует, он [Трамп] должен извиниться перед Коми и американским народом за дезинформацию", - сказал Шумер.

Республиканец Линдси Грэм призвал Трампа четко сказать, существуют ли эти записи. Если они существуют, то записи должны быть переданы властям, заявил он.

С таким же призывом выступил еще один республиканский сенатор - Майк Ли. Он добавил, что запись разговоров в Белом доме - это "не самая лучшая идея".

Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми 10 мая. Трамп стал вторым президентом, уволившим директора ФБР. В 1993 году на такой же шаг пошел президент Билл Клинтон - он уволил главу ФБР Уильяма Сешнса.

Трамп объяснил отставку Коми тем, что тот "не в состоянии эффективно руководить бюро".

Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.

Президент США подвергся критике со стороны демократов за свое решение уволить главу ФБР. Оппозиция обвинила Трампа в попытке повлиять на расследование. Вице-президент США Майк Пенс заявлял, что решение об увольнении Коми не связано с Россией.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Госдеп США: вмешательство РФ в выборы президента подтверждается документами

Rexas Tillersonas
Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон 14 мая заявил, что вмешательство России в президентские выборы осенью 2016 года подтверждается документами. По его словам, выстраивать новые отношения с Россией, не учитывая этого факта, нельзя, пишет newsru.com

Конгресс Филиппин отказался объявить импичмент Дутерте

R. Duterte
Комитет филиппинского конгресса отклонил предложение об импичменте президента страны Родриго Дутерте.

Американский беспилотник провел разведку в Донбассе (5)

Bepilotis Global Hawk
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk 14 мая совершил разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, который продлился десять часов.

Россия и Саудовская Аравия согласились продлить договор о сокращении добычи нефти (2)

Naftos gavyba
Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран, входящих в ОПЕК, и государств за пределами картеля о сокращении добычи нефти на девять месяцев до конца марта 2018 года.

КНДР назвала запуск баллистической ракеты успешным (1)

КНДР назвала запуск баллистической ракеты успешным
КНДР успешно запустила ракету средней дальности, сообщает северокорейское официальное агентство ЦТАК.
Facebook друзья
Rambler's Top100