Сенаторы потребовали у Трампа записи разговоров с экс-главой ФБР

Ранее Трамп намекнул в своем "Твиттере", что такие записи, возможно, есть. "Перед тем как "сливать" информацию прессе, Джеймсу Коми лучше убедиться, что не существует записей наших разговоров", - написал президент. Белый дом не подтверждал и не опровергал наличие этих записей.
Лидер демократов в сенате США Чарльз Шумер заявил, что уничтожение записей разговоров Трампа и Коми будет нарушением закона. "Если записей не существует, он [Трамп] должен извиниться перед Коми и американским народом за дезинформацию", - сказал Шумер.
Республиканец Линдси Грэм призвал Трампа четко сказать, существуют ли эти записи. Если они существуют, то записи должны быть переданы властям, заявил он.
С таким же призывом выступил еще один республиканский сенатор - Майк Ли. Он добавил, что запись разговоров в Белом доме - это "не самая лучшая идея".
Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми 10 мая. Трамп стал вторым президентом, уволившим директора ФБР. В 1993 году на такой же шаг пошел президент Билл Клинтон - он уволил главу ФБР Уильяма Сешнса.
Трамп объяснил отставку Коми тем, что тот "не в состоянии эффективно руководить бюро".
Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.
Президент США подвергся критике со стороны демократов за свое решение уволить главу ФБР. Оппозиция обвинила Трампа в попытке повлиять на расследование. Вице-президент США Майк Пенс заявлял, что решение об увольнении Коми не связано с Россией.