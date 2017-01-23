Сенаторы хотят запретить Трампу ослаблять санкции против России

 (30)
bbcrussian.com
понедельник, 23 января 2017 г. 08:25
Группа американских сенаторов, состоящая как из представителей Демократической партии, так и из республиканцев, намерена представить законопроект, который заблокирует президенту Дональду Трампу возможность снять санкции против России.
© AFP

Как сообщил в интервью телеканалу Эй-би-си лидер демократов в сенате Чак Шумер, законодатели опасаются, что администрация Трампа может отменить санкции в обмен на сокращение ядерных вооружений со стороны России.

"Если мы отменим санкции, то мы скажем России: "Давайте, продолжайте вмешиваться в наши выборы и делать другие плохие вещи. Это пошлет такой же сигнал Китаю и Ирану. Это будет ужасно", - сказал Шумер.

По его словам, документ поддержали сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Ранее оба они критиковали риторику Трампа в отношении России. Как ожидается, законопроект будет внесен в конгресс уже на следующей неделе.

Шумер также раскритиковал речь Трампа на церемонии инаугурации и отметил, что президент использовал "популистскую риторику, чтобы скрыть правую повестку дня" своей администрации.

14 января Трамп заявил в интервью американскому изданию Wall Street Journal, что сохранит санкции в отношении России, введенные за ее действия на Украине, "по крайней мере на какое-то время".

На следующий день Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

WSJ: Контрразведка США изучила контакты советника Трампа с Россией

WSJ: Контрразведка США изучила контакты советника Трампа с Россией
Американские спецслужбы проверили контакты Майкла Флинна с представителями России, в частности его телефонные беседы с послом РФ в США. О результатах расследования не сообщается.

В Samsung назвали причины возгорания смартфонов Galaxy Note 7 (1)

Samsung Galaxy Note 7 tyrimas
Расследование выявило две причины перегрева аккумуляторов Samsung Galaxy Note 7 в двух партиях батарей разных производителей. Теперь компания ввела восьмиуровневую проверку безопасности устройств.

Эксперт: сирийский кризис давно перерос масштабы гражданской войны (2)

Эксперт: сирийский кризис давно перерос масштабы гражданской войны
Казахстан не является инициатором проведения в Астане переговоров по урегулированию конфликта в Сирии и в этом плане важно, что он предоставляет для площадку для переговоров.

В Астане начались переговоры о мирном урегулировании в Сирии

В Астане начались переговоры о мирном урегулировании в Сирии
Делегации официальных властей Сирии и вооруженной оппозиции впервые сели за один стол переговоров.

Власти Гамбии: с отъездом экс-президента из казны пропали $11 млн (4)

Gambijos prezidentas Yahya Jammeh
Более 11 млн долларов пропали из государственной казны Гамбии после отъезда бывшего президента страны Яхьи Джамме, сообщил советник действующего президента Адамы Бэрроу Май Ахмад Фэтти.
Facebook друзья
Rambler's Top100