Шахин пишет, что когда пользователь устанавливает программу компании на свой компьютер, она получает «полный доступ к каждому уголку сети», включая приложения, файлы и электронную переписку.

«А так как серверы Касперского расположены в России, чувствительные данные США постоянно проходят через враждебную страну. Согласно российским законам и в результате сертификации „Лаборатории Касперского“ в ФСБ компания обязана помогать спецслужбе в ее действиях», — пишет Шахин.

Она отмечает, что российские законы обязывают такие фирмы, как «Лаборатория Касперского», устанавливать «системы перехвата коммуникаций, которые позволяют ФСБ следить за передачей всех данных компании».

Сенатор добавляет, что «Кремль вмешался в наши президентские выборы» и «ведет кибервойну против наших союзников по НАТО», а федеральные структуры в США «неосознанно приглашают эту угрозу в свои сети».

В конце августа координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс заявил в эфире CBS News, что использовать продукты «Лаборатории Касперского» может быть небезопасно.

Ранее федеральные власти в США ввели ограничения на использование программ Касперского в своих системах. В июне комитет Сената по вооруженным силам одобрил законопроект, запрещающий их применение в Министерстве обороны. Шахин пишет, что дополнит этот законопроект, расширив его действие на все федеральные структуры.

Ранее сообщалось о допросе сотрудников фирмы в США агентами ФБР по делу о предполагаемом влиянии России на президентские выборы.

В «Лаборатории Касперского» утверждения о связях с разведслужбами опровергают. Глава компании Евгений Касперский предложил предоставить Вашингтону исходный код своих программ.