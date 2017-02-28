Сенатор США предложил назвать улицу перед посольством РФ именем Немцова

Об этом сообщается на сайте сенатора.

Рубио предложил назвать улицу «Борис Немцов Плаза», чтобы напомнить президенту России Владимиру Путину и ее жителям, что «голоса защитников свободы не будут молчать». При этом адрес посольства сенатор предложил поменять на «1 Борис Немцов Плаза»

«Если посмотреть на указатель или адреса тысячи писем, отправленных на „1 Борис Немцов Плаза“, Кремлю станет ясно, что притеснение и убийство оппозиционеров не остается незамеченным», — сказал Рубио.

Сенатор добавил, что в память о Немцове и для всех российских борцов за демократические права, он продолжит работать над тем, чтобы ответственные за его убийство лица были наказаны.

Немцова убили в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Судебный процесс по делу о его убийстве начался в октябре 2016 года. В совершении преступления обвиняют Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева.

В Москве 26 февраля прошел марш памяти Бориса Немцова. По данным «Белого счетчика» в нем приняли участие около 15,2 тысячи человек. Полиция насчитала 5 тысяч участников.