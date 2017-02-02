Сенат утвердил Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США

Американский сенат официально утвердил бывшего главу нефтегазовой корпорации Exxon Mobil Рекса Тиллерсона на пост главы Госдепартамента США 56 голосами против 43.

Выдвигая Тиллерсона на этот пост, президен США Дональд Трампа отметил, что у него есть "упорство, богатый опыт и глубокое понимание геополитики", несмотря на отсутствие дипломатического опыта.

Тиллерсон не только крупный бизнесмен, как и Трамп: он много лет работал c Россией, с которой Трамп надеется улучшить отношения.

В 1990-х годах Тиллерсон руководил проектом Exxon на Сахалине и наладил рабочие отношения с Путиным. В 2011 году его корпорация подписала с "Роснефтью" соглашение о совместной нефтедобыче в Арктике и в Сибири.

11 января Тиллерсон выступил с речью, в которой заявил, что Россия представляет угрозу, но в то же время призвал к "честному и открытому" диалогу с Москвой.