Сенат утвердил Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США

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bbcrussian.com
четверг, 2 февраля 2017 г. 07:34
Американский сенат официально утвердил бывшего главу нефтегазовой корпорации Exxon Mobil Рекса Тиллерсона на пост главы Госдепартамента США 56 голосами против 43.
© Reuters-Scanpix

Выдвигая Тиллерсона на этот пост, президен США Дональд Трампа отметил, что у него есть "упорство, богатый опыт и глубокое понимание геополитики", несмотря на отсутствие дипломатического опыта.

Тиллерсон не только крупный бизнесмен, как и Трамп: он много лет работал c Россией, с которой Трамп надеется улучшить отношения.

В 1990-х годах Тиллерсон руководил проектом Exxon на Сахалине и наладил рабочие отношения с Путиным. В 2011 году его корпорация подписала с "Роснефтью" соглашение о совместной нефтедобыче в Арктике и в Сибири.

11 января Тиллерсон выступил с речью, в которой заявил, что Россия представляет угрозу, но в то же время призвал к "честному и открытому" диалогу с Москвой.

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