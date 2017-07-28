Сенат США утвердил закон о санкциях против России, Ирана и КНДР

 (33)
bbcrussian.com
пятница, 28 июля 2017 г. 08:00
Верхняя палата конгресса США подавляющим большинством приняла закон, вводящий новые санкции против внешнеполитических врагов США - России, Ирана и КНДР, - несмотря на возражения со стороны Белого дома.
V. Putin and D. Trump
© AP / Scanpix

За законопроект проголосовало 98 сенаторов, против - всего два.
Палата представителей одобрила законопроект в начале недели, также подавляющим большинством голосов. Теперь его должен подписать президент Дональд Трамп.

В обширном документе примерно половина из 184 страниц посвящена России; на этих страницах перечислено все то, в чем американские политики обвиняют Москву - действия в отношении Украины, покушения на кибербезопасность США и других стран и попытки повлиять на исход выборов, поддержка Башара Асада в Сирии, коррупция, нарушения прав человека и прочее - и упомянуты все принятые до сих пор акты и указы о санкциях.

Главное в новом законе - то, что он лишает президента возможности отменять санкции против России без разрешения парламента.
В теории Трамп, который искал возможности сблизиться с Москвой, может наложить вето на законопроект, однако тогда он фактически вступит в открытый конфликт с парламентом.

Кроме того, учитывая результаты голосования в обеих палатах, конгресс может легко преодолеть президентское вето, так как за это должны будут проголосовать лишь две трети конгрессменов.

Закон не вводит впрямую никаких новых мер и не обязывает президента их вводить. Однако предусматривает возможность введения новых санкций против инвесторов из любой страны, например, за участие в сооружении российских экспортных трубопроводов.

Кроме того, в разделе о помощи в обеспечении энергетической безопасности Украины прямо упоминается необходимость, с точки зрения американских конгрессменов, противодействовать строительству газопровода "Северный поток - 2" из России по дну Балтийского моря в Германию.

Именно поэтому принятый законопроект очень обеспокоил Евросоюз, и несколько европейских лидеров уже выступили с критикой этого документа.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Скарамуччи назвал главу аппарата Белого дома шизофреником (1)

Anthony Scaramucci
Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи объяснил нецензурную брань в адрес своих коллег тем, что он иногда использует "сочные выражения". Он пообещал, что такое больше не повторится, передает Deutsche Welle.

Власти Узбекистана объявили, что Гульнара Каримова уже осуждена

Gulnara Karimova
Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова еще в 2015 году была приговорена к пяти годам ограничения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщила генпрокуратура Узбекистана.

На Храмовой горе произошли столкновения между мусульманами и полицией (1)

На Храмовой горе произошли столкновения между мусульманами и полицией
Правоохранительные органы Израиля уступили требованием иерусалимского Исламского совета (ВАКФ) и открыли ворота Баб-аль-Заарра в мусульманском квартале Старого города. Ранее на фоне протестов местные власти демонтировали металлодетекторы у входа территорию Храмовой горы. Несмотря на это, у входа в мечеть Аль-Акса произошли столкновения между полицией и палестинцами, передает NEWSru.com.

Девушку в Пакистане изнасиловали из мести по приказу совета села (1)

Девушку в Пакистане изнасиловали из мести по приказу совета села
Около 20 мужчин в пакистанском Мултане были арестованы за приказ изнасиловать девочку-подростка в отместку за изнасилование, которое якобы совершил ее брат.

Сенат США утвердил закон о санкциях против России, Ирана и КНДР (33)

V. Putin and D. Trump
Верхняя палата конгресса США подавляющим большинством приняла закон, вводящий новые санкции против внешнеполитических врагов США - России, Ирана и КНДР, - несмотря на возражения со стороны Белого дома.
Facebook друзья