Сенат США расследует вмешательство РФ в выборы президента

 (4)
Deutsche Welle
суббота, 14 января 2017 г. 10:43
Сенат США проведет собственное расследование кибератак российских хакеров во время президентских выборов. Сенаторы планируют опросить представителей как администрации Обамы, так и Трампа.
© Scanpix

Комитет Сената США по разведке решил провести собственное расследование в связи с сообщениями о вмешательстве России в американскую президентскую кампанию. Данные спецслужб США о российских хакерских атаках представляют основание для глубокого беспокойства, поэтому важно получить полное представление о масштабе деятельности российских спецслужб в Соединенных Штатах, говорится в совместном заявлении главы комитета Ричарда Барра и его заместителя Марка Уорнера, распространенном в пятницу, 13 января.

Проведение расследования поддержали как демократы, так и республиканцы в сенатском комитете по разведке. Таким образом, сенаторы имеют право опросить представителей администрации как действующего президента Барака Обамы, так и избранного главы Белого дома - Дональда Трампа.
Предметом расследования должны стать, помимо прочего, любые разведывательные контакты между Россией и лицами, связанными с избирательными штабами кандидатов в президенты.

Ранее американские спецслужбы пришли к выводу, что Москва проводила "кампанию с целью повлиять" на результаты президентских выборов 8 ноября 2016 года в США, подорвать демократический процесс и опорочить репутацию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Американская компания отозвала ботинки со свастикой на подошве (1)

Американская компания отозвала ботинки со свастикой на подошве
Американская обувная компания Conal International Trading Inc. извинилась за ботинки, оставляющие след в форме свастики, и отозвала их из продажи.

Обама продлил санкции против России (41)

Barakas Obama
В Вашингтоне считают, что действия России по-прежнему "представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов". Поэтому уходящий глава государства продлил срок действия санкций против Москвы.

Петицию о помиловании Сноудена подписали более 1 млн человек (1)

Edwardas Snowdenas
Письмо Бараку Обаме с просьбой помиловать Эдварда Сноудена собрало более 1 млн подписей. Между тем пресс-секретарь Белого дома назвал Сноудена человеком, "бежавшим в руки неприятеля".

Сенат США расследует вмешательство РФ в выборы президента (4)

Сенат США расследует вмешательство РФ в выборы президента
Сенат США проведет собственное расследование кибератак российских хакеров во время президентских выборов. Сенаторы планируют опросить представителей как администрации Обамы, так и Трампа.

Трамп назвал условие для отмены санкций США в отношении России (24)

Трамп назвал условие для отмены санкций США в отношении России
Избранный президент США Дональд Трамп за неделю до инаугурации заявил, что намерен первое время сохранить санкции в отношении России, введенные администрацией Барака Обамы. При этом он назвал и условие, при котором будет готов снять ограничения. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal. Накануне Обама продлил санкции, введенные США в связи с военной агрессией на востоке Украины.
Facebook друзья
Rambler's Top100