Сенат США расследует вмешательство РФ в выборы президента

Комитет Сената США по разведке решил провести собственное расследование в связи с сообщениями о вмешательстве России в американскую президентскую кампанию. Данные спецслужб США о российских хакерских атаках представляют основание для глубокого беспокойства, поэтому важно получить полное представление о масштабе деятельности российских спецслужб в Соединенных Штатах, говорится в совместном заявлении главы комитета Ричарда Барра и его заместителя Марка Уорнера, распространенном в пятницу, 13 января.

Проведение расследования поддержали как демократы, так и республиканцы в сенатском комитете по разведке. Таким образом, сенаторы имеют право опросить представителей администрации как действующего президента Барака Обамы, так и избранного главы Белого дома - Дональда Трампа.

Предметом расследования должны стать, помимо прочего, любые разведывательные контакты между Россией и лицами, связанными с избирательными штабами кандидатов в президенты.

Ранее американские спецслужбы пришли к выводу, что Москва проводила "кампанию с целью повлиять" на результаты президентских выборов 8 ноября 2016 года в США, подорвать демократический процесс и опорочить репутацию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.