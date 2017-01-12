Сенат США проголосовал за начало отмены Obamacare

Сенат США проголосовал за запуск процесса отмены реформы здравоохранения, известной как Obamacare.

На голосование был вынесен вопрос о целесообразности подготовки законопроекта об отмене реформы. В результате противники Obamacare победили с незначительным перевесом: за разработку документа проголосовал 51 сенатор, а против - 48.

Теперь тот же вопрос вынесут на голосование во второй палате американского конгресса - палате представителей. Ожидается, что там он также получит поддержку, так как большинством в обеих палатах обладает Республиканская партия.

Ее представители выступали против реформы еще во время принятия решения о ее проведении. Кроме того, отмену Obamacare назвал одним из своих приоритетов избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января.

В случае, если за начало отмены Obamacare проголосует и палата представителей, разработкой соответствующего законопроекта займутся профильные комитеты. Ожидается, что его могут вынести на голосование уже через месяц.

Некоторые республиканцы до этого признавали, что процесс отмены Obamacare может затянуться на месяцы, а подготовка альтернативной программы медицинского страхования может занять еще больше времени.

Однако Трамп уже потребовал упразднить Obamacare как можно скорее, и теперь не исключено, что конгрессмены проголосуют за отмену реформы еще до того, как подберут достойный альтернативный вариант.

Закон "О защите пациентов и доступном медобслуживании", более известный как Obamacare, был подготовлен по инициативе Барака Обамы и принят в 2010 году, когда Демократическая партия имела подавляющее преимущество в обеих палатах конгресса.

Тогда закон не получил ни единого голоса от республиканской фракции. То голосование многие считают историческим, поскольку до этого ни одна другая грандиозная реформа в социальной сфере не была принята в США голосами лишь одной партии.

Сторонники закона отмечают, что благодаря реформе сейчас медицинской страховкой обладают на 20 млн американцев больше, чем раньше. Подавляющее большинство обладателей новой страховки получают дотации от государства.

Чтобы казна могла себе это позволить, Obamacare обязывает всех американцев завести себе страховку. В противном случае они должны платить штраф, составляющий в среднем 995 долларов в год.

Так как страховка все равно стоит дороже, некоторые американцы предпочитают обходиться без нее и просто платят положенный штраф. При этом критики закона говорили, что конституция запрещает государству заставлять людей что-то у него покупать.