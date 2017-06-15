Сенат США поддержал ужесточение санкций против России

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bbcrussian.com
четверг, 15 июня 2017 г. 10:25
Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение уже существующих санкций, введенных американскими властями в отношении нескольких секторов российской экономики после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе.
© Shutterstock nuotr.

Теперь документ отправится в палату представителей конгресса США, а в случае, если его поддержат и там, отправится на подпись президенту Дональду Трампу.

О предложении ужесточить санкции против России стало известно 13 июня. В соответствии с текстом документа максимальный срок финансирования попавших под санкции российских банков сократится до 14 дней с нынешних 30, а срок финансирования российских нефтяных компаний - до 30 дней с нынешних 90 дней.

Как отмечал РБК, в документе также содержится предложение облагать санкциями тех, кто помогает России развивать систему трубопроводов для экспорта нефти и газа, а также тех, кто помогает приватизации российских государственных активов в случае, если это позволяет несправедливо обогатиться российским чиновникам.

Кроме того, текст законопроекта затрудняет для президента США единоличную отмену санкций.

Секторальные санкции в отношении России были введены властями США в 2014 году на фоне начала вооруженного конфликта в Донбассе, ответственность за который в Вашингтоне возлагали на Москву. Эти санкции касались нескольких секторов российской экономики, в том числе банковского сектора и добывающей отрасли.

Еще до этого США ввели индивидуальные санкции в отношении отдельных российских и украинских чиновников и предпринимателей, а также в отношении нескольких компаний, так как считали их причастными к аннексии Крыма. Впоследствии этот список неоднократно расширялся.

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