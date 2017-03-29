Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО

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Deutsche Welle
среда, 29 марта 2017 г. 10:44
За вступление Черногории в НАТО проголосовали 97 из 99 членов Сената США. В Вашингтоне заявили, что безопасность балканской страны отвечает национальным интересам США.
Juodkalnijos vėliava
© AFP / Scanpix

Сенат США подавляющим большинством голосом одобрил вступление Черногории в НАТО. Во вторник, 28 марта, за это решение проголосовали 97 депутатов, против высказались только двое.

Таким образом Черногория станет 29-м членом военного альянса, если позднее за это также проголосуют Нидерланды и Испания. Вступление новых стран в НАТО должны одобрить все страны-члены.

Как указано в заявлении сенатского комитета по международным отношениям, "нападения на Черногорию или ее дестабилизация, возникающая извне, будет угрожать стабильности Европы и представлять опасность для интересов национальной безопасности США". Подгорица была приглашена на переговоры по вступлению в НАТО в декабре 2015 года.

В октябре 2016 года в Черногории было избрано новое, проевропейское правительство. В Кремле выступили против вступления бывшей югославской страны в НАТО, назвав это "провокацией", которая может усилить прозападное военное присутствие альянса на Балканах.

Deutsche Welle
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