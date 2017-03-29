Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО

Сенат США подавляющим большинством голосом одобрил вступление Черногории в НАТО. Во вторник, 28 марта, за это решение проголосовали 97 депутатов, против высказались только двое.

Таким образом Черногория станет 29-м членом военного альянса, если позднее за это также проголосуют Нидерланды и Испания. Вступление новых стран в НАТО должны одобрить все страны-члены.

Как указано в заявлении сенатского комитета по международным отношениям, "нападения на Черногорию или ее дестабилизация, возникающая извне, будет угрожать стабильности Европы и представлять опасность для интересов национальной безопасности США". Подгорица была приглашена на переговоры по вступлению в НАТО в декабре 2015 года.

В октябре 2016 года в Черногории было избрано новое, проевропейское правительство. В Кремле выступили против вступления бывшей югославской страны в НАТО, назвав это "провокацией", которая может усилить прозападное военное присутствие альянса на Балканах.