Сенат США хочет ограничить Трампа в киберсотрудничестве с Россией

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Deutsche Welle
среда, 23 августа 2017 г. 16:25
Комитет по разведке Сената США одобрил инициативу, которая запрещает президенту страны Дональду Трампу сотрудничать с Россией в вопросах кибербезопасности без одобрения американского Конгресса.
© Shutterstock nuotr.

Как сообщило в среду, 23 августа, агентство Reuters, комитет . рассматривал соответствующий документ еще в июле, но из-за содержащихся в нем данных о работе спецслужб он был предан огласке только сейчас.

На этот шаг Сенат пошел вскоре после того, как стало известно, что во время гамбургского саммита "большой двадцатки" Трамп обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным создание совместной рабочей группы по вопросам кибербезопасности. Сам Трамп после встречи с Путиным уверял, что создание такой группы не входит в его планы.

"Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я полагаю, что это (ее создание. - Ред.) возможно. Этого не может быть", - написал президент США в микроблоге Twitter.

Если инициатива комитета по разведке обретет силу закона, она станет очередным шагом Конгресса по ограничению деятельности Трампа в отношении России, отмечает Reuters.

Deutsche Welle
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