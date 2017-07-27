Сенат США готов утвердить новые санкции против РФ, Ирана и Северной Кореи

Коркер заявил, что конгрессмены в верхней палате достигли договоренности по существу документа, что позволяет приступить к следующему этапу его утверждения. По его оценке, сента сможет проголовать еще до конца нынешней недели. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол Дональда Трампа.

Представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге для журналистов допустила, что проект может быть изменен перед его окончательным принятием. Однако она в очередной раз подтвердила, что в целом и администрация, и президент поддерживают санкции против России, Ирана и Северной Кореи. "Мы ожидаем, что есть вероятность внесения дополнительных изменений. И мы собираемся посмотреть на то, как это будет выглядеть перед тем, как примем окончательное решение", — цитирует Сандерс РБК.

Актуальная версия законопроекта предусматривает ужесточение ограничений на передачу американских технологий для российского нефтегазового сектора, в частности для разведки и добычи нефти на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Такие меры уже ранее были введены в отношении российских госкомпаний. Сейчас их предлагают распространить и на проекты, в которых доля госкомпании составляет от 33%.

Также новым проектом ужесточаются правила кредитования проектов российских нефтегазовых компаний и банков. Минфин США, в случае подписания документа, может получить право вводить санкции против железнодорожных, металлургических и горнодобывающих компаний России.

Глава ведомства Стив Мнучин в среду заявлял, что намерен "применять санкции в максимально возможной степени". При этом, как отмечает ТАСС, Мнучин поделился опасениями относительно того, что проект "накладывает ограничения на исполнительную власть". После его подписания возможности Трампа по смягчению или отмене санкций будут значительно урезаны.