Сенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации ЕС с Украиной

Верхняя палата парламента Нидерландов поддержала ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Нидерланды были последней страной, не ратифицировавшей это соглашение.

Правительство одобрило проект ассоциации в декабре 2016 года.

Сенат ратифицировал соглашение во вторник. Для завершения процесса ратификации соглашение должно быть ратифицировано правительством Нидерландов.

Акт вступит в силу после того, как его подпишет король Виллем-Александр, он будет опубликован в официальном журнале правительства. Вслед за этим Нидерланды передадут ратификационные грамоты в ЕС, и в первый день следующего месяца вступит в силу соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза.

Нидерланды оставались единственной страной ЕС, не ратифицировавшей соглашение.

Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила ратификацию 23 февраля.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает скорейшего окончания процесса, торможение которого бывшим главой государства Виктором Януковичем привел к смене власти в стране.

"В ближайшее время Нидерланды передадут ратификационную грамоту в Брюссель. В дальнейшем Совет ЕС своим специальным решением запустит выполнение соглашения", - заявил Порошенко.

Голландия была против

По итогам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, более 60% голландцев высказались против заключения соглашения об ассоциации с Украиной. Референдум носил рекомендательный характер.

Проведение голосования стало возможным, после того как евроскептики собрали около 450 тысяч подписей под петицией о проведении референдума.

В декабре прошлого года после переговоров Нидерланды договорились с ЕС о принятии специального приложения к соглашению. Это отдельный документ, в котором содержатся заверения, что соглашение об ассоциации не дает Украине статуса кандидата в ЕС, а также не является обязательством для предоставления такого статуса в будущем.

На следующий день нидерландское правительство одобрило проект закона о ратификации.

Премьер Нидерландов Марк Рютте тогда заявил, что соглашение необходимо ратифицировать на фоне действий России, которая, по его мнению, угрожала стабильности и безопасности ЕС, а срыв договоренности мог стать "самым большим подарком" для президента Владимира Путина.

После принятия дополнительного соглашения правительство Нидерландов обратилось в парламент с просьбой ратифицировать соглашение об ассоциации, несмотря на результаты референдума.

Соглашение об ассоциации ЕС-Украины было подписано в 2014 году, одновременно с соглашением об ассоциации ЕС с Грузией и Молдовой.

ЕС использует соглашение об ассоциации для усиления экономических связей со странами, не входящими в Евросоюз. Согласно ему, страны, решившиеся на ассоциацию с ЕС, должны привести в соответствие со стандартами Евросоюза свое законодательство, в том числе таможенные правила, для упрощения торговли, а также принять меры для улучшения инвестиционного климата.

Договор вступит в силу после того, как ратификационные процедуры завершат все 28 членов ЕС.