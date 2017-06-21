Семья вернувшегося из КНДР в США студента отказалась от вскрытия

Отто Уормбир умер в понедельник 19 июня в своем доме в Огайо. До этого он провел более 15 месяцев в заключении в КНДР.

По словам коронера, был проведен только внешний осмотр тела.

В заявлении коронера говорится, что "в данный момент не было сделано никаких выводах о причинах смерти Отто Уормбира".

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Северная Корея передала 22-летнего Отто Уормбира Соединенным Штатам на прошлой неделе, заявив, что делает это из "гуманитарных соображений". Уормбир к этому моменту предположительно уже около года находился в состоянии комы.

Его родители заявили, что молодой человек подвергся "ужасному мучительному обращению". В итоге Отто Уормбир, который был отправлен в тюрьму за попытку украсть агитационный плакат из отеля, скончался на родине, так и не придя в сознание.

Трамп заявил, что с Уормбиром "случилось много плохого", но добавил: "По крайней мере мы смогли вернуть его домой к его родителям, которые были так рады увидеть его, несмотря на его очень тяжелое состояние".

Родители Отто Уормбира, Фред и Синди, сообщили, что их сын скончался в 14:20 по местному времени в понедельник в больнице Цинциннати, где он проходил лечение.

"Когда Отто вернулся в Цинциннати 13 июня, он не мог говорить, не мог видеть, не мог реагировать на слова. Было видно, что ему очень не по себе - что он почти мучается. Хотя мы так и не услышали его голоса, в течение дня выражение его лица изменилось - он был спокоен. Он был дома, и мы верим, что он чувствовал это", - говорится в заявлении семьи Отто.

Северная Корея утверждает, что Уормбир заразился ботулизмом - редким заболеванием, которое вызывает паралич - вскоре после судебного процесса в марте 2016 года. Ему дали снотворное, и с тех пор он не выходил из комы.

Однако команда докторов, которая лечила Отто в Цинциннати, заявила, что у молодого человека не было никаких признаков ботулизма.

По их мнению, он пострадал от "тяжелой неврологической травмы" неизвестного происхождения. Эта травма привела к обширной потере мозговой ткани. Уормбир мог открыть глаза, однако ни на что не реагировал.