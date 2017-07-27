Семья Рауля Валленберга подала иск к ФСБ

Родственники шведского дипломата Рауля Валленберга, который спас жизни тысячам евреев, подала иск к ФСБ с требованием предоставить документы, проясняющие его судьбу.

Валленберг был арестован в 1945 году в Венгрии советскими спецслужбами. Информация о его судьбе остается покрытой мраком. Считается, что он умер в советской тюрьме в 1947 году.

"Многочисленные запросы российским властям, сделанные за многие годы, публично и в частном порядке, мной, историками и шведскими властями, не привели ни к какому результату", — цитирует Ассошиэйтед пресс заявление племянницы Валленберга Мари Дюпюи.

"Теперь мы готовы добиваться информации в судебном порядке. Это дело — не только возможность восстановить память о выдающемся человеке, но и сильный аргумент в борьбе за открытие архивов ФСБ и других ведомств", — сказал Интерфаксу руководитель объединения "Команда 29" адвокат Иван Павлов, который представляет интересы семьи Валленберга.

"Если нам удастся добиться новой информации от органов, мы получим важный правовой прецедент, который поможет в дальнейшей борьбе за свободу доступа к государственной информации", — считает он.

Налоговое агентство Швеции, которое ведет учет всех рождений и смертей, признало Валленберга умершим осенью прошлого года — 71 год спустя после его исчезновения.

В 1957 году советские власти заявили, что Рауль Валленберг умер в тюрьме от сердечного приступа 17 июля 1947 года, хотя до этого они отрицали, что дипломат находился в заключении.

Несколько свидетелей рассказывали о встречах с Валленбергом через несколько лет после его предполагаемой смерти. Члены семьи дипломата в течение нескольких десятилетий пытались выяснить, что с ним произошло.

Валленберг был назначен первым секретарем посольства Швеции в Будапеште в июле 1944 года. Он выдал тысячам евреев шведские паспорта, которые давали им право покинуть Венгрию и избежать смерти в нацистском концлагере.