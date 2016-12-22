Семь крупных конфликтов, которые могут угрожать миру в 2017 году

Возможность серьезного военного конфликта между НАТО и Россией, а также тяжелый кризис в Северной Корее могут стать главными угрозами для международного сообщества в следующем году. Об этом в своем ежегодном исследовании сообщает американский фонд Council on Foreign Relations.
По сравнению с прошлогодним исследованием, эксперты пересмотрели вероятность четырех конфликтных ситуаций: теперь они признаны менее правдоподобными. Речь идет о политической нестабильности в Евросоюзе в связи с кризисом миграции, конфликт в Ираке по религиозным причинам и из-за "ИГИЛ", эскалация палестино-израильского конфликта, а также распад Ливии.
Фонд публикует свой анализ на протяжении девяти лет. Риски оцениваются с точки зрения опасности, которые они могут представлять для интересов США и западного мира. Полный текст исследования можно скачать здесь (PDF).
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