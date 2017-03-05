Секретарь Обамы: обвинения Трампа в прослушке - просто неправда

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bbcrussian.com
воскресенье, 5 марта 2017 г. 10:30
Представитель экс-президента США Барака Обамы назвал обвинения его сменщика Дональда Трампа в организации прослушки неправдой.
© AFP/Scanpix

"Ни президент Обама, ни кто-либо еще в Белом доме не давал указаний вести слежку за гражданином США. Непреложным правилом администрации Обамы было невмешательство чиновников Белого дома в независимые расследования министерства юстиции", - заметил пресс-секретарь бывшего президента Кевин Льюис.

Ранее в субботу Трамп написал в "Твиттере", что его прослушивали по указу Обамы.

"Кошмар! Только узнал, что Обама подключился к моей башне аккурат перед победой. Ничего не нашел. Это маккартизм!", - написал президент в "Твиттере", вспомнив безуспешную, но шумную кампанию по разоблачению "коммунистических агентов", развернутую в послевоенные годы сенатором-республиканцем Джозефом Маккарти.

Трамп выразил уверенность, что хороший адвокат мог бы довести экс-президента до суда. При этом глава государства не сообщил, чем подтверждаются его заявления, а также не уточнил, какой суд он имеет в виду.

На заявления действующего президента также отреагировал спичрайтер Обамы Бен Родс: "Никакой президент не может дать распоряжение о прослушке. Эти ограничения [его полномочий] действуют для того, чтобы защитить граждан от таких людей, как вы", - саркастически заметил бывший советник.

Как сообщали СМИ, ФБР прошлым летом запрашивало у специального федерального суда, оценивающего соответствие действий разведки Закону о зарубежном разведывательном наблюдении (FISA), санкцию на слежку за членами штаба Трампа, которых оно заподозрило в связях с российскими официальными лицами.

Сначала суд отказал, но затем одобрил запрос в октябре, утверждается в сообщениях.

В последнее время администрацию Трампа сотрясают скандалы, объединенные "российским следом": министр юстиции США Джефф Сешнс, по информации СМИ, будучи сенатором и видным членом команды Трампа, в прошлом году дважды встречался с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Трамп в ответ заявлял, что за годы президентства Обамы Кисляк посещал Белый дом 22 раза.

В данный момент действующий президент находится на курорте во Флориде.

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