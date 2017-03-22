СБУ заявила о разоблачении сети диверсантов РФ

 (14)
NEWSru.com
среда, 22 марта 2017 г. 15:40
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила группу диверсантов, работавших по заказу России на территории Украины, в частности в Одессе. Об этом сообщил в среду на брифинге руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, передает телеканал "112 Украина".
© DELFI.ua

По словам Ткачука, специальная операция по обезвреживанию резидентурной сети была проведена 19 марта. Сотрудники СБУ и бойцы "Альфы" задержали девять членов агентурной сети российских спецслужб. У всех задержанных есть украинские паспорта. В отношении четверых из них была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, остальные находятся под контролем СБУ.

По данным службы, сеть действовала в восточных и южных регионах Украины. "По нашей информации, непосредственно к созданию этой сети было причастно Главное управление разведки Вооруженных сил РФ", - заявил Ткачук, вероятно, имея в виду Главное разведывательное управление Генштаба.

По словам Ткачука, данная резидентурная сеть была создана из действующих и бывших военнослужащих. Ее целью было "проникновение на объекты критической инфраструктуры южных областей Украины, сбор информации об этих объектах", а также проникновение на военные объекты Вооруженных сил Украины. Кроме того, заданиями группы были подготовка и проведение диверсий и терактов в отношении граждан Украины, добавил представитель СБУ.

Руководила деятельностью сети женщина-одесситка. Все члены резидентурного звена получали вознаграждение как в российских рублях, так и в украинских гривнах и в американских долларах, сообщил начальник Главного управления военной контрразведки СБУ Сергей Левченко.

Он также добавил, что представители СБУ зафиксировали выезд этой женщины в Крым, где она "прошла обучение в разведывательном центре ГРУ Генштаба РФ". По словам Левченко, в обучении шпионки "принимали участие кураторы непосредственно из Москвы". "Во время обучения в Крыму с ней были отработаны легенды прикрытия работы группы на территории Украины, были отработаны задачи этой группы, были отработаны размеры денежного вознаграждения за ту информацию, которую должна была группа предоставлять центру РФ", - рассказал он.

В СБУ также сообщили, что во время обысков у членов агентурной сети был обнаружен список с именами семи проукраинских активистов. "Злоумышленникам уже удалось установить дополнительно места проживания этих людей, а также маршруты их передвижения. Они изучали образ жизни этих людей", - заявил Ткачук. Как отмечает телеканал, фамилии людей, которыми интересовались агенты, в СБУ озвучить отказались.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Куршевеле воры проникли на виллу российского миллиардера Прохорова (2)

Michailas Prochorovas
На знаменитом французском курорте Куршевель двое неизвестных проникли в дом в квартале Амо де Белькот, принадлежащий российскому миллиардеру Михаилу Прохорову. Об этом сообщает газета Le Dauphiné.

Дерипаска и Манафорт подтвердили сотрудничество

Дерипаска и Манафорт подтвердили сотрудничество
Пол Манафорт, возглавлявший предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, подтвердил, что в 2000-х годах работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, но настаивает, что у этого сотрудничества не было никакой политической подоплеки.

В Германии намерены отменить приговоры тысячам геев (4)

В Германии намерены отменить приговоры тысячам геев
Правительство Германии одобрило законопроект, в соответствии с которым будут отменены приговоры за гомосексуализм 50 тысячам мужчин.

Рядом со зданием парламента Великобритании произошла стрельба (12)

Incidentas prie Jungtinės Karalystės parlamento rūmų
Одна из раненых в результате нападения в Лондоне женщин скончалась в больнице из-за многочисленных травм, сообщили Би-би-си в больнице.

Обнародован список всех военных учений в Латвии на этот год (6)

Обнародован список всех военных учений в Латвии на этот год
В этом году в Латвии предусмотрено провести четыре международных военных учения, причем в каждом из них примут участие свыше 500 иностранных военных, сообщает LETA со ссылкой на Минобороны.
Facebook друзья
Rambler's Top100