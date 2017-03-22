СБУ заявила о разоблачении сети диверсантов РФ

По словам Ткачука, специальная операция по обезвреживанию резидентурной сети была проведена 19 марта. Сотрудники СБУ и бойцы "Альфы" задержали девять членов агентурной сети российских спецслужб. У всех задержанных есть украинские паспорта. В отношении четверых из них была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, остальные находятся под контролем СБУ.

По данным службы, сеть действовала в восточных и южных регионах Украины. "По нашей информации, непосредственно к созданию этой сети было причастно Главное управление разведки Вооруженных сил РФ", - заявил Ткачук, вероятно, имея в виду Главное разведывательное управление Генштаба.

По словам Ткачука, данная резидентурная сеть была создана из действующих и бывших военнослужащих. Ее целью было "проникновение на объекты критической инфраструктуры южных областей Украины, сбор информации об этих объектах", а также проникновение на военные объекты Вооруженных сил Украины. Кроме того, заданиями группы были подготовка и проведение диверсий и терактов в отношении граждан Украины, добавил представитель СБУ.

Руководила деятельностью сети женщина-одесситка. Все члены резидентурного звена получали вознаграждение как в российских рублях, так и в украинских гривнах и в американских долларах, сообщил начальник Главного управления военной контрразведки СБУ Сергей Левченко.

Он также добавил, что представители СБУ зафиксировали выезд этой женщины в Крым, где она "прошла обучение в разведывательном центре ГРУ Генштаба РФ". По словам Левченко, в обучении шпионки "принимали участие кураторы непосредственно из Москвы". "Во время обучения в Крыму с ней были отработаны легенды прикрытия работы группы на территории Украины, были отработаны задачи этой группы, были отработаны размеры денежного вознаграждения за ту информацию, которую должна была группа предоставлять центру РФ", - рассказал он.

В СБУ также сообщили, что во время обысков у членов агентурной сети был обнаружен список с именами семи проукраинских активистов. "Злоумышленникам уже удалось установить дополнительно места проживания этих людей, а также маршруты их передвижения. Они изучали образ жизни этих людей", - заявил Ткачук. Как отмечает телеканал, фамилии людей, которыми интересовались агенты, в СБУ озвучить отказались.