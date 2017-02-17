СБУ завела уголовное дело против "политрука" Прилепина

Как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook, досудебное расследование по уголовному делу в отношении Прилепина ведется по статьям УК Украины "Участие в деятельности террористической организации" и "Финансирование терроризма". При этом в заголовке к своему посту Гитлянская назвала писателя "политруком Прилепиным", пишет newsru.com

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На этой неделе Захар Прилепин сообщил в интервью, что занял пост заместителя командира батальона по работе с личным составом ДНР. Майор Прилепин уточнил, что на этой должности состоит с октября 2016 года. По словам писателя, батальон начал формироваться прошлым летом и принадлежит полку специального назначения армии ДНР.

В батальоне, замполитом которого является Прилепин 90% - "мужики повоевавшие", большинство местные, рассказал писатель. По его словам, "сейчас в России из числа товарищей просто очередь стоит: ребята, возьмите нас, мы хотим, мы приедем".

На вопрос о том, участвовал ли он в боях в составе батальона, Прилепин заявил, что "политрук - это не воспитатель в детском саду".

"Если вы понимаете, о чем вообще спрашиваете, - я, будучи замкомбата, не могу не принимать участия ни в чем. Батальон находится непосредственно на линии соприкосновения, выполняет боевые задачи", - сказал писатель.

С начала вооруженного противостояния между украинскими войсками и сепаратистами в Донбассе Захар Прилепин участвовал в организации доставки гуманитарной помощи. Кроме того, он организовывал поездки на восток Украины российских деятелей культуры. Последние два года он официально занимал должность советника главы ДНР.

В 1990-е годы Прилепин служил командиром отделения в ОМОНе и принимал участие в боевых действиях в Чечне и Дагестане. Первые произведения опубликовал в 2003 году