СБУ раскрыла имена задержанных на Украине "сотрудников ФСБ" и в чем их обвиняют

Служба безопасности Украины (СБУ) 6 июля обнародовала имена двух российских пограничников, задержанных в конце июня на территории Херсонской области, приграничной с РФ. Также в СБУ сообщили, что именно инкриминируют задержанным россиянам.

3 июля СБУ начала в отношении задержанных досудебное расследование по ч. 2 в. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") украинского уголовного кодекса, сообщается на сайте ведомства.

"Следствие установило, что граждане РФ, сотрудники ФСБ, заместитель начальника резервного залога в/ч 9930 Аскар Кулуб и начальник кинологической группы в/ч 9930 Владимир Кузнецов, в период с декабря 2016 года до 30 июня 2017 года выполняли служебные задания в интересах Российской Федерации с целью изменения пределов территории или государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного держания. В ближайшее время следователи СБУ объявят им о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ходатайствуют перед судом об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщается в пресс-релизе.

30 июня Каланчакский районный суд Херсонской области арестовал на 15 суток двух задержанных на территории страны россиян без документов, представившихся на допросе военнослужащими погранслужбы ФСБ РФ, как сообщала Госпогранслужба Украины.

Ранее в тот же день руководитель этого ведомства Виктор Назаренко сообщил, что в ночь на 30 июня в Херсонской области на берегу Перекопского залива задержали двух неизвестных без документов, которые на допросе заявили, что "выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута".

Позже в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму сообщили, что двое российских пограничников сбились с маршрута в ночь на 30 июня в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска и вышли на территорию Украины, где были задержаны представителями пограничного ведомства сопредельного государства.

В региональном погрануправлении ФСБ добавили, что вопрос возвращения "заблудившихся" российских пограничников решается с привлечением возможностей погранпредставителей России и Украины, и выразили надежду на их скорое возвращение в РФ "в соответствии с нормами международного законодательства".

Между тем 24 июня под Луганском попал в плен к СБУ россиянин Виктор Агеев, которого на Украине называют военнослужащим-контрактником ВС РФ. Вместе с тем в Министерстве обороны РФ и самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) это опровергают.

В Минобороны РФ заявили, что Агеев "никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ", а только срочную, и был уволен в запас в мае 2016 года. В ЛНР заявили, что Агеев был "военнослужащим Народной милиции" самопровозглашенной республики, добровольно вступив в ее ряды.

Однако мать пленника Светлана Агеева это опровергла. По ее словам, ее сын подписал контракт 18 марта 2017 года и новым местом его службы стал Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ. Агеева записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, министру обороны России Сергею Шойгу и главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой помочь ей разобраться в ситуации с ее сыном.

5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия сделает все необходимое для защиты интересов своих граждан, попавших в плен на Украине. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, рассматривается ли возможность обмена пленными с Украиной.