СБУ провела обыски в редакции издания "Страна.ua"

Адвокат Елена Лукаш написала позднее, что обыск в редакции завершился и сотрудники СБУ там "ничего не нашли".

Между тем главред издания Игорь Гужва заявил, что с утра на сайт "Страна.ua" осуществлялась DDOS-атака. По его мнению, обыски и кибератака - это попытка давления на редакцию. С критикой действий СБУ выступил также глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Ранее при обыске в редакции в конце июня СБУ уже обнаружила флешку, на которой якобы содержалась секретная информация министерства обороны Украины.

Помимо дела о разглашении гостайны, власти Украины расследуют обвинения в вымогательстве в отношении Гужвы, на основании которых киевский суд 24 июня избрал главреду меру пресечения в виде содержания под стражей. Спустя несколько дней журналист вышел на свободу под залог в 554 тысячи гривен (около 1,3 млн рублей).