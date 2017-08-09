СБУ провела обыски в редакции издания "Страна.ua"

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Deutsche Welle
среда, 9 августа 2017 г. 19:10
Служба безопасности Украины (СБУ) в среду, 9 августа, провела обыски в редакции онлайн-издания "Страна.ua", а также в квартирах нескольких его журналистов. Об этом сообщила в Facebook представитель спецслужбы Елена Гитлянская. Она уточнила, что обыски связаны с уголовным делом о разглашении государственной тайны.
© AFP/Scanpix

Адвокат Елена Лукаш написала позднее, что обыск в редакции завершился и сотрудники СБУ там "ничего не нашли".

Между тем главред издания Игорь Гужва заявил, что с утра на сайт "Страна.ua" осуществлялась DDOS-атака. По его мнению, обыски и кибератака - это попытка давления на редакцию. С критикой действий СБУ выступил также глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Ранее при обыске в редакции в конце июня СБУ уже обнаружила флешку, на которой якобы содержалась секретная информация министерства обороны Украины.

Помимо дела о разглашении гостайны, власти Украины расследуют обвинения в вымогательстве в отношении Гужвы, на основании которых киевский суд 24 июня избрал главреду меру пресечения в виде содержания под стражей. Спустя несколько дней журналист вышел на свободу под залог в 554 тысячи гривен (около 1,3 млн рублей).

Deutsche Welle
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