СБУ пришла с обыском в офисы "Яндекса" в Киеве и Одессе

«К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию», — сообщили в «Яндексе».

Причины обыска пока неизвестны, добавили представители компании.

Украинское издание MarketingChallenge, в свою очередь, сообщает со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую, что обыск «проводится на основании статьи» 111 УК Украины («Государственная измена»). Действие этой статьи УК распространяется, в числе прочего, на угрозу информационной безопасности страны, указывает издание.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций против России, который, помимо прочего, предусматривает блокировку «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Яндекса». Санкции распространяются как на российские юридические лица этих компаний, так и на их украинские филиалы.