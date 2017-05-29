СБУ пришла с обыском в офисы "Яндекса" в Киеве и Одессе

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Медуза
понедельник, 29 мая 2017 г. 14:23
В офисах компании «Яндекс» в Киеве и Одессе проводят обыск сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила пресс-служба интернет-компании.
© AFP/Scanpix

«К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию», — сообщили в «Яндексе».

Причины обыска пока неизвестны, добавили представители компании.

Украинское издание MarketingChallenge, в свою очередь, сообщает со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую, что обыск «проводится на основании статьи» 111 УК Украины («Государственная измена»). Действие этой статьи УК распространяется, в числе прочего, на угрозу информационной безопасности страны, указывает издание.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций против России, который, помимо прочего, предусматривает блокировку «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Яндекса». Санкции распространяются как на российские юридические лица этих компаний, так и на их украинские филиалы.

Медуза
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