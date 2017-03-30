СБУ пока не подтверждает, что убийца Вороненкова - агент ФСБ

Украинские спецслужбы пока не могут однозначно ответить на вопрос, являлся ли убийца Вороненкова Павел Паршов агентом ФСБ. В России возбуждено уголовное дело по факту убийства в Киеве экс-депутата Госдумы.

Служба безопасности Украины (СБУ) пока не может подтвердить информацию о том, что убийца бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова Павел Паршов действительно был агентом российской ФСБ.

"В случае с Паршовым еще пока не доказано, сейчас мы над этим работаем, был ли он действительно агентом ФСБ или не был. Такой информации нет. Мы ее все вместе читаем в "фейсбуках" и других публикациях", - сказал начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко на брифинге в Киеве в среду, 29 марта.

Информацию о том, что Павел Паршов был агентом российских спецслужб, внедренным в силовые структуры Украины, распространил 24 марта депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко. Он утверждал, что гражданин Украины Паршов прошел специальное обучение в школе для диверсантов в России. Виктор Кононенко, отвечая на вопрос о том, на чем базируется заявление Геращенко, сказал: "Я думаю, что об этом нужно спросить у Антона Геращенко".

Между тем в России возбуждено уголовное дело по факту убийства в Киеве Дениса Вороненкова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к следствию. Делом, согласно источнику, занимается следователь Денис Жеренов, в производстве которого находится и уголовное дело в отношении Вороненкова о мошенничестве. Адвокат Вороненкова Андрей Гривцов сказал, что ему не сообщали о возбуждении уголовного дело по факту убийства в Киеве.