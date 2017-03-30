СБУ пока не подтверждает, что убийца Вороненкова - агент ФСБ

 (5)
Deutsche Welle
четверг, 30 марта 2017 г. 16:45
Украинские спецслужбы пока не могут однозначно ответить на вопрос, являлся ли убийца Вороненкова Павел Паршов агентом ФСБ. В России возбуждено уголовное дело по факту убийства в Киеве экс-депутата Госдумы.
© DELFI.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) пока не может подтвердить информацию о том, что убийца бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова Павел Паршов действительно был агентом российской ФСБ.

"В случае с Паршовым еще пока не доказано, сейчас мы над этим работаем, был ли он действительно агентом ФСБ или не был. Такой информации нет. Мы ее все вместе читаем в "фейсбуках" и других публикациях", - сказал начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко на брифинге в Киеве в среду, 29 марта.

Информацию о том, что Павел Паршов был агентом российских спецслужб, внедренным в силовые структуры Украины, распространил 24 марта депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко. Он утверждал, что гражданин Украины Паршов прошел специальное обучение в школе для диверсантов в России. Виктор Кононенко, отвечая на вопрос о том, на чем базируется заявление Геращенко, сказал: "Я думаю, что об этом нужно спросить у Антона Геращенко".

Между тем в России возбуждено уголовное дело по факту убийства в Киеве Дениса Вороненкова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к следствию. Делом, согласно источнику, занимается следователь Денис Жеренов, в производстве которого находится и уголовное дело в отношении Вороненкова о мошенничестве. Адвокат Вороненкова Андрей Гривцов сказал, что ему не сообщали о возбуждении уголовного дело по факту убийства в Киеве.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Малайзия согласилась отдать КНДР тело брата Ким Чен Ына

Kim Il Sungas (Kim Ir Senas) ir Kim Jong Ilas (Kim Čen Iras)
Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заявил, что дипломатический кризис в отношениях с Северной Кореей после убийства в Куала-Лумпуре Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, разрешен.

Число сирийских беженцев на Ближнем Востоке превысило 5 млн (1)

Число сирийских беженцев на Ближнем Востоке превысило 5 млн
В Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте, по оценке ООН, находятся уже более 5 млн сирийских беженцев. С начала 2017 года их число выросло на 200 тысяч человек.

СБУ пока не подтверждает, что убийца Вороненкова - агент ФСБ (5)

СБУ пока не подтверждает, что убийца Вороненкова - агент ФСБ
Украинские спецслужбы пока не могут однозначно ответить на вопрос, являлся ли убийца Вороненкова Павел Паршов агентом ФСБ. В России возбуждено уголовное дело по факту убийства в Киеве экс-депутата Госдумы.

Кара-Мурза призвал США сменить подход в отношении Путина (23)

Vladimir Kara-Murza
Вашингтону не следует «способствовать коррупции» властей России и стоит сменить подход относительно действий российского президента Владимира Путина.

Иванка Трамп займет официальный пост в Белом доме (1)

Donaldas Trumpas ir Ivanka Trump
Иванка Трамп, старшая дочь президента США Дональда Трампа, займет в Белом доме официальную должность его ассистента, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Белого дома.
Facebook друзья
Rambler's Top100