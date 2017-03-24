СБУ не станет пересматривать запрет Самойловой приезжать на "Евровидение"

Служба безопасности Украины не собирается пересматривать свое решение о запрете въезда на Украину певице Юлии Самойловой, которая должна представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017". Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил на пресс-конференции в Киевской области советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Мы свое слово сказали, мы сделали то, что должны были сделать", - заявил он, подчеркнув, что для пересмотра решения СБУ нет оснований.

Тандит выразил уверенность в том, что Москва будет пытаться дискредитировать это решение, принятое в соответствии с украинским законодательством. "Мы будем делать все, чтобы мероприятия в Киеве состоялись и были безопасными", - приводит его слова "Интерфакс".

За что запретили въезд Самойловой

Юлии Самойловой запретили въезжать на Украину из-за того, что в 2015 году она въехала на территорию аннексированного Россией Крыма не через континентальную Украину, чем нарушила украинское законодательство.

Правообладатель песенного конкурса Европейский вещательный союз (EBU) предложил российскому Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления певицы, однако телеканал отверг это компромиссное предложение. В эфире другого канала, "Россия-24", было объявлено, что в РФ никто не будет транслировать "Евровидение-2017".