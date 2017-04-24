СБУ начала расследование гибели сотрудника ОБСЕ в Донбассе

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Deutsche Welle
понедельник, 24 апреля 2017 г. 19:50
Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту гибели сотрудника Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) под Луганском в результате подрыва автомобиля миссии.
© Reuters / Scanpix

Об этом говорится в заявлении пресс-службы генеральной прокуратуры Украины, распространенном на сайте ведомства в понедельник, 24 апреля.

"По указанному факту Управление Службы безопасности Украины в Луганской области внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель человека)", - сказано в документе.

Руководить следствием будет группа прокурорского отдела Луганской области. Ход расследования уголовного производства по факту террористического акта находится под контролем прокурора области, сообщила пресс-служба.

Часть 3 ст. 258 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с возможностью конфискации имущества.

Автомобиль, в котором ехали сотрудники миссии ОБСЕ, подорвался на мине в Луганской области 23 апреля. В результате взрыва погиб участник патруля ОБСЕ из США, еще двое сотрудников организации - граждане Германии и Чехии - получили ранения. Действующий председатель ОБСЕ Себастиан Курц потребовал тщательного расследования случившегося и наказания виновных.

Deutsche Welle
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