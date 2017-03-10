СБУ допросило Савченко в связи с поездкой в ДНР

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Deutsche Welle
пятница, 10 марта 2017 г. 17:55
На допросе в Службы безопасности Украины по поводу поездки в самопровозглашенную "ДНР" Надежда Савченко не ответила почти ни на один вопрос. Глава СБУ заявил, что не верит, что поездка была осуществлена без участия "московских кураторов".
Nadežda Savčenko
© DELFI / Andrius Ufartas

После поездки в самопровозглашенную "ДНР" Надежда Савченко дала показания в Службе безопасности Украины. Об этом глава СБУ Василий Грицак заявил в пятницу, 10 марта.

"По большинству вопросов Надежда Савченко ссылалась на 63 статью конституции", - прокомментировал Грицак ход допроса в эфире телеканала "112 Украина.

Фактически это означает, что Савченко отказалась отвечать на вопросы, поскольку 63 статья предусматривает, что "лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя".

"Благословение кураторов"

"Я никогда не поверю, что ее пребывание там (в непризнанной "ДНР" - DW) произошло без благословения разных кураторов, в том числе из Москвы", - заявил глава СБУ.

По его словам, ныне проводится проверка действий Савченко с учетом интересов национальной безопасности.

"Следователи собирают материалы, и если этих материалов будет достаточно, чтобы объявить подозрение, следователи будут действовать законным способом", - подчеркнул Грицак.

Несогласованный маршрут

"Она эту поездку не согласовывала ни с кем из органов государственной власти, в том числе с руководством спецслужбы. Я скажу больше. Я не могу одобрительно отнестись к пребыванию на этой территории. Я представляю, если бы кто-то из наших бойцов АТО поехал туда - ребята из "Альфы" или из добровольческих батальонов, - их бы на куски порезали", - заявил Грицак.

Допрос Савченко, по его словам, состоялся за несколько дней до интервью.

Надежда Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан посетили Донецк в конце февраля для проверки условий содержания и составления списков украинских пленных.

Deutsche Welle
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