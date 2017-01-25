Сбербанку и Грефу предъявлен многомиллионный иск в суде США

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Deutsche Welle
среда, 25 января 2017 г. 08:50
Истец утверждает, что Герман Греф и другие ответчики вступили в преступный сговор с целью рейдерского захвата "Павловскгранита". Первое слушание по делу назначено на 20 апреля.
© RIA/Scanpix

Компания PPF Management из американского штата Делавэр подала иск в суд Южного округа Нью-Йорка с требованиями возместить 500 млн долларов материального и 250 млн долларов морального ущерба за утерю контроля над крупным предприятием по добыче щебня "Павловскгранит".

Ответчиками по этому делу выступают Сбербанк, его председатель правления Герман Греф, "Сбербанк капитал" и его гендиректор Ашот Хачатурянц, "НЭО Центр" и его вице-президент Олег Греф, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков и еще несколько юридических и физических лиц. Об этом сообщает издание "Ведомости" в среду, 25 января.

До конца 2009 года крупнейшим владельцем "Павловскгранита" был Сергей Пойманов, предприятие кредитовалось в Сбербанке и не смогло обслуживать долги. Пойманов лишился своей собственности, он неоднократно пытался оспорить это в российских судах, но безуспешно. В результате права требования он переуступил PPF Management, сказано в иске.

Истец утверждает, что ответчики вступили в преступный сговор с целью рейдерского захвата "Павловскгранита". В иске также говорится, что в отношении Пойманова была организована "кампания травли и запугивания". Так, в августе 2016 года СКР передал в прокуратуру уголовное дело о злоупотреблении Поймановым полномочиями при перепродаже бетонного завода в Воронеже. В то же время арбитраж Московской области признал его банкротом и начал процедуру продажи его имущества. Личный долг Пойманова оценивали более чем в три миллиарда рублей.

До 28 марта суд Нью-Йорка принимает отзывы ответчиков на иск, первое слушание по делу назначено на 20 апреля.

Deutsche Welle
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