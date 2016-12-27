Савченко создала свою общественную платформу

Надежда Савченко создала собственную общественную платформу под названием РУНА. Это пока не партия и не политический проект, подчеркнула Савченко.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко создала собственную общественную платформу под названием РУНА. Об этом Савченко заявила на пресс-конференции во Львове во вторник, 27 декабря. Она подчеркнула, что РУНА - это не партия и не политический проект.

"В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат саму суть, саму идею, а не какие-то лозунги, какой-то популизм", - цитирует Надежду Савченко телеканал "112 Украина".

Ранее она опубликовала на своей странице в Facebook символику нового движения в виде черно-красного четырехлистника и основные лозунги, из которых складывается название: "Рух (движение - Ред.) украинского народа", "Реформы украинского народа" и "Революция украинского народа". На пресс-конференции Савченко объяснила, что "нужно действительно подойти к этому (реформам. - Ред.) разумно, взвешенно и путем эволюции осуществить в конце концов ту революцию, которая нужна Украине".

Савченко также заявила, что все желающие могут присоединиться к ее движению и пожертвовать финансовые средства. "Чтобы не было слышно насмешек, откуда деньги, потому что каждый политический проект должен финансироваться, и кто финансирует Савченко. Никто меня не финансирует", - отметила политик.

В декабре стало известно, что Савченко вышла из состава партии "Батькивщина", а позже была исключена из ее парламентской фракции. Кроме того, депутаты Верховной рады исключили Надежду Савченко из состава украинской делегации в ПАСЕ. Летчица была включена в состав партии и впоследствии благодаря этому стала депутатом Рады и членом международной организации, находясь в заключении в России. Этим шагом украинские власти надеялись добиться от Кремля освобождения Савченко. Отношение украинских политиков к ее действиям изменилось, когда она провела с лидерами сепаратистов на востоке Украины личные переговоры об обмене пленными.