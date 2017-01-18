Савченко предлагает вернуть Донбасс при временной сдаче Крыма

Освобождение Донбасса мирным путем приведет к временной сдаче Крыма, оккупированного Россией. Об этом заявила Надежда Савченко в эфире телеканала "112 Украина" во вторник, 17 января.

"Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик", - указала Савченко.

Депутат Верховной рады отметила, что освободить Донбасс невоенным путем можно за столом переговоров: "Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией".

При этом Савченко назвала Крым "очередным Приднестровьем". По ее мнению, чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс, придется оставить оккупированный Крым и забрать Донбасс.

"Другого мирного пути я не вижу", - заявила депутат.

Как отмечает интернет-сайт "112 Украина", ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций.

По мнению Туки, "максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года".