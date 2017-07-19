Савченко назвала проект "Малороссия" "криком о помощи"

"Криком о помощи" назвала депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко проект по созданию "Малороссии", неожиданно озвученный лидером "ДНР" Александром Захарченко. Сделала она это в эфире собственной программы на телеканале Newsone в ночь на среду, 19 июля. "Это крик о помощи. Какими бы словами он ни был выражен", - заявила она.

По словам Савченко, инициатива руководства самопровозглашенной республики свидетельствует о том, что они видят себя в составе Украины. "Донбасс стал России поперек горла", - заявила она. По ее словам, разрешить конфликт возможно только путем переговоров. "Необходимо говорить с людьми на той стороне - с шахтерами, с теми людьми, которых крадет Россия, выдавая им свои паспорта. Нам необходимо вернуть наших людей", - подчеркнула Савченко.

Диалог необходим, несмотря на то, что "там стоят люди, которые убивают нас, а мы убиваем их", считает политик. Вернуть Донбасс невозможно ни военным путем, ни путем зашедших в тупик минских соглашений, говорит Савченко. Единственный путь, по ее мнению, - "народная дипломатия". В то же время Савченко не считает конфликт в Донбассе гражданской войной.

"Там идет не гражданская война, но война, навязанная Украине Российской Федерацией", - подчеркнула депутат.