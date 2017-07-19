Савченко назвала проект "Малороссия" "криком о помощи"

 (13)
Deutsche Welle
среда, 19 июля 2017 г. 16:10
Украинский депутат Надежда Савченко считает, что вернуть Донбасс поможет не война и не минские соглашения, а "народная дипломатия". Проект "Малороссия" означает, что и сепаратисты видят себя в составе Украины.
Nadija Savčenko
© Sputnik/Scanpix

"Криком о помощи" назвала депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко проект по созданию "Малороссии", неожиданно озвученный лидером "ДНР" Александром Захарченко. Сделала она это в эфире собственной программы на телеканале Newsone в ночь на среду, 19 июля. "Это крик о помощи. Какими бы словами он ни был выражен", - заявила она.

По словам Савченко, инициатива руководства самопровозглашенной республики свидетельствует о том, что они видят себя в составе Украины. "Донбасс стал России поперек горла", - заявила она. По ее словам, разрешить конфликт возможно только путем переговоров. "Необходимо говорить с людьми на той стороне - с шахтерами, с теми людьми, которых крадет Россия, выдавая им свои паспорта. Нам необходимо вернуть наших людей", - подчеркнула Савченко.

Диалог необходим, несмотря на то, что "там стоят люди, которые убивают нас, а мы убиваем их", считает политик. Вернуть Донбасс невозможно ни военным путем, ни путем зашедших в тупик минских соглашений, говорит Савченко. Единственный путь, по ее мнению, - "народная дипломатия". В то же время Савченко не считает конфликт в Донбассе гражданской войной.

"Там идет не гражданская война, но война, навязанная Украине Российской Федерацией", - подчеркнула депутат.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Россияне не будут летать в Египет до конца 2017 года (5)

Kairas, Egiptas
Прямого авиасообщения между Россией и Египтом не будет как минимум до конца 2017 года, поскольку Каир счел придирками предыдущую инспекцию, указавшую, в частности, что при контроле не обыскиваются пассажирки в никабах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Эстония убеждает союзников по НАТО разместить в регионе мощные системы ПВО (8)

Patriot long-range air defense system in Poland
Издание Bloomberg опубликовало статью о проблемах Эстонии при защите своего воздушного пространства. Эстонский министр обороны Юри Луйк сказал в интервью, что сейчас идут переговоры по долгосрочному размещению в регионе систем противовоздушной обороны союзников, пишет Eesti Päevaleht.

Опрос: интернет-СМИ стали для латвийцев главным источником информации (4)

Internet
Самыми популярными в Латвии средствами массовой информации являются новостные порталы, они же вызывают у читателей больше всего доверия. Об этом свидетельствуют результаты исследования медиаграмотности, проведенного компанией Latvijas fakti по заказу Министерства культуры.

Савченко назвала проект "Малороссия" "криком о помощи" (13)

Nadija Savčenko
Украинский депутат Надежда Савченко считает, что вернуть Донбасс поможет не война и не минские соглашения, а "народная дипломатия". Проект "Малороссия" означает, что и сепаратисты видят себя в составе Украины.

В НАТО обеспокоены: московские шпионы возвращаются в Венгрию (11)

Viktoras Orbanas ir Vladimiras Putinas
Союзники по НАТО обеспокоены ширящимися российскими разведывательными операциями в Венгрии, сообщает Лили Байер в брюссельской версии издания Politico.
Facebook друзья