Савченко исключили из украинской делегации в ПАСЕ

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bbcrussian.com
четверг, 22 декабря 2016 г. 16:09
Верховная Рада Украины проголосовала за исключение народного депутата Надежды Савченко из состава делегации парламента Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Nadija Savčenko
© AFP/Scanpix

Савченко включили в ПАСЕ, когда она находилась за решеткой в России.

Депутаты отредактировали постановление о делегировании в ПАСЕ, принятое в ноябре 2015 года. Они убрали пункт, который позволил избрать Савченко вне парламентских квот.

Глава делегации Владимир Арьев из блока Петра Порошенко напомнил, что когда Савченко выдвигали в ПАСЕ, она "незаконно удерживалась на территории Российской Федерации". Ее включение в делегацию обеспечило поддержку Савченко со стороны ПАСЕ и в значительной степени способствовало ее освобождению, сказал Арьев. Сейчас ситуация изменилась, добавил он.

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Савченко, которая после возвращения из России неоднократно делала резкие заявления в адрес властей Украины, в начале декабря оказалась в центре нового политического скандала. Она тайно посетила Минск, где встречалась с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Они обсуждали тему освобождения пленных.

Партия "Батькивщина", от которой Савченко была избрана в Верховную Раду, когда находилась в заключении в России, осудила ее и пообещала разобраться с депутатом. Впоследствии Савченко исключили из фракции. Накануне решение об исключении из фракции было официально объявлено спикером парламента Андреем Парубием.

Сама Савченко сейчас находится в Германии. Ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко в эфире телеканала "112 Украина" сказала, что Савченко продолжит "объяснять на всех площадках мира, Европы реальное положение вещей в Украине относительно войны, коррупции, политического и экономического кризиса".

"Я думаю, что Надежда сможет и в дальнейшем доносить эту информацию всему миру. Просто вопрос теперь будет, как будет выглядеть Украина. Сначала всем миром боролись, а сегодня исключают. Исключают за правду, которую она говорит", - добавила Проторченко.

Надежда Савченко была приговорена в России к 22 годам колонии по обвинению в убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе. В мае 2016 года состоялся обмен Савченко на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева. После этого Савченко вернулась на родину.

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